"Here for It All", la sortie du 16è album de Mariah Carey

Sept ans après son dernier album et 35 ans après le début d'une carrière fulgurante, Mariah Carey continue de régner en tant que reine de la pop et du R&B avec « Here for It All ».

Si tout vient à point à qui sait attendre, les fans vont bientôt pouvoir se délecter de l'évolution musicale de Carey grâce à ce projet aux multiples facettes.

Le 16e album studio de Carey, sorti vendredi, plonge ses fans dans ce qu'elle appelle « l'ère de moi », en s'appuyant sur son énergie désormais familière et assumée. « Je suis D-I-V-A, c'est MC... Je n'ai pas vérifié le prix depuis Emancipation Mi... Je suis le film et la muse/et tu ne pourrais pas marcher un kilomètre dans mes chaussures », chante-t-elle dans le premier titre, « Mi ».

L'album de 11 titres comprend les singles « Type Dangerous », qui sample Eric B. et Rakim, et « Sugar Sweet », avec les voix de Kehlani et Shenseea. Anderson .Paak et les Clark Sisters se joignent à la fête.

Carey s'est récemment entretenue avec l'Associated Press pour discuter de ses collaborations, de la spiritualité qui imprègne sa musique et de la période la plus libératrice de sa vie.