Insolite : un Chinois transforme des légumes en instruments de musique

Une mélodie créée à base d’instrument atypique, voire insolite, c’est l’œuvre du Chinois Shi Qichao.

Dans son petit studio aux allures de laboratoire sonore à Dongying, une ville de la province de Shandong, il brise les frontières entre la musique et la vie quotidienne en fabriquant des instruments à partir d'objets ménagers, de matériaux de construction et même de produits frais.

Une réalisation partie d’une simple observation de Shi Qichao, fabricant d'instruments :

"J'ai remarqué par hasard que les carottes ressemblaient beaucoup à des flûtes, et je me suis demandé si je pouvais en faire un instrument. Pourrais-je souffler dessus en l'évidant et en y creusant des trous ? J'ai décidé d'essayer. Lorsque j'ai fait le premier trou et que j'en ai joué, le son était étonnamment beau. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des recherches sur la manière d'en faire un véritable instrument".

Ses créations, dont une guitare en poêle, un xun traditionnel chinois taillé dans la brique, une cithare en tuyau et des instruments à vent fabriqués à partir de feuilles vertes, sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

Malgré sa popularité croissante, Shi a dû faire face au scepticisme des internautes, certains l'accusant d’imposture.

"Lorsque j'ai publié ma première vidéo, la section des commentaires a explosé. Certains disaient que les instruments de musique n'étaient certainement pas réels, tandis que d'autres disaient qu'ils étaient faits sur mesure. J'ai essayé d'expliquer. Par exemple, lorsque j'ai joué de la flûte en forme de carotte, je l'ai cassée en deux immédiatement après avoir fini de jouer. Mais cela n'a pas fonctionné. Ils pensaient que c'était un doublage ou quelque chose comme ça. Il y avait beaucoup de scepticisme. Certains m'ont même accusé d'attiser la curiosité ou de faire de l'esbroufe. Mais personnellement, je pense qu'il s'agit d'une innovation.

Son imagination, qui consiste à transformer des objets familiers en œuvres d'art, semble dépasser les limites.

M. Shi a récemment organisé un concert en ligne à l'extérieur de son studio, jouant sur sa "batterie sans déchets", sa "flûte végétale" et son "orgue de barbarie".

L'affluence a dépassé ses attentes.

"Avant le début du concert, je pensais que je n'aurais qu'un ou deux spectateurs, et qu'ils partiraient après avoir jeté un coup d'œil. Mais tant de gens sont restés jusqu'à la fin. J'en suis très heureux et cela me redonne confiance en moi ", a-t-il déclaré.

Shi utilise aussi sa plateforme pour soutenir les agriculteurs locaux en diffusant, en direct depuis la serre, les ventes de légumes frais.

Il intègre également la durabilité environnementale dans la création d'instruments de musique afin de sensibiliser au recyclage et à l'écologie.

Dans le delta du fleuve Jaune, tout proche, il a fabriqué des instruments à partir de coquillages trouvés sur le littoral, organisant des spectacles pour les visiteurs tout en promouvant la sensibilisation à l'environnement.