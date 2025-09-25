La renaissance de la musique cubaine

La musique cubaine retrouve un nouveau souffle, grâce à une nouvelle génération d'artiste passionnés. Les adolescents cubains Fabio et Diego Abreu semblent timides au premier abord, mais dès qu'ils montent sur scène, ils prennent confiance en eux et remplissent une salle de concert du centre-ville de La Havane d'un jazz traditionnel hypnotique.

Les frères Abreu, âgés respectivement de 19 et 17 ans, font partie d'une nouvelle génération de musiciens qui redynamisent la scène musicale cubaine.

Ils comblent le vide laissé par les artistes confirmés qui ont émigré ou sont restés à l'étranger alors que l'île traverse l'une des crises économiques les plus graves qu'elle ait connues depuis des décennies.

Leur essor est également favorisé par l'ouverture de petites salles privées pour leurs spectacles et par la généralisation relativement récente de l'accès à Internet sur l'île, qu'ils utilisent à des fins promotionnelles.

« Nous faisons ce que nous aimons et nous avons la chance de pouvoir vivre de notre passion, à savoir la musique », a déclaré Fabio Abreu, 19 ans, à l'Associated Press peu avant un concert à la Fábrica de Arte Cubano, un vaste centre culturel situé dans le centre-ville de La Havane, installé dans une ancienne usine qui sert désormais de galerie d'art, de salle de concert et de boîte de nuit.

Et il ne s'agit pas seulement du bon vieux jazz traditionnel comme celui des Abreu. Les jeunes musiciens cubains expérimentent tout, mélangeant la musique traditionnelle cubaine comme la timba et la salsa avec des sons plus nouveaux et plus audacieux comme la musique électronique et le hip-hop.

La scène musicale cubaine est à la fois complexe et intéressante, a déclaré Michel Hernández, écrivain et journaliste spécialisé dans la musique.

« La récente migration d'artistes cubains majeurs, dont beaucoup avaient déjà une carrière bien établie, a créé un vide qui est aujourd'hui comblé par une nouvelle génération de musiciens », a-t-il déclaré.

La scène émergente est très hybride, a-t-il déclaré, mélangeant le rock, la pop et la musique électronique avec des styles musicaux afro-cubains traditionnels tels que le « son », qui est à l'origine de la salsa.

Ce phénomène a donné naissance à de nouveaux genres musicaux, notamment le « reparto », un genre très commercial originaire des quartiers populaires de La Havane et connu pour ses paroles explicites.

En plus de ces nouveaux sons, bon nombre de ces artistes se produisent désormais dans de petits bars privés qui ont ouvert leurs portes au cours de la dernière décennie.

En l'absence d'une industrie du disque officielle, les jeunes artistes cubains dépendent fortement des réseaux sociaux et d'Internet, un outil qui n'est largement accessible sur l'île que depuis fin 2018.

Ils dépendent également des clips musicaux, dont certains sont réalisés avec des budgets de production très modestes, qui sont partagés entre les téléphones.

L'une d'entre elles est Melanie Santiler, une chanteuse pop et compositrice de 23 ans qui a su conquérir le cœur des jeunes.

Elle attribue une grande partie de son succès aux vidéos en ligne ; son compte Instagram compte 248 000 abonnés, tandis que sa chaîne YouTube en compte 73 000.

« Nous, les musiciens émergents, sommes ceux qui portent le drapeau et l'avenir de ce qui sera connu sous le nom de musique cubaine. Pour moi, c'est un moment décisif », a déclaré Santiler.

Le genre musical du moment, le « reparto », est une fusion entre le reggaeton et les sons traditionnels de l'île, comme la timba, que des artistes tels que El Taiger et Bebeshito ont contribué à faire connaître aux États-Unis.

« Cuba a produit de nombreux artistes spectaculaires et un nombre incalculable d'orchestres très importants », a déclaré Dasiel Mustelier, un musicien de 22 ans qui se produit sous le nom de Wampi.

Saxophoniste de formation, Wampi est l'un des créateurs les plus en vue du « reparto », avec 712 000 abonnés sur Instagram et plus de 300 000 sur YouTube.

Avec une tournée européenne prévue en novembre et décembre, Wampi collabore également avec des stars cubaines mondiales telles que Cimafunk, ce qui témoigne de son influence grandissante.

« Les jeunes devraient profiter pleinement de ce moment », a-t-il déclaré.