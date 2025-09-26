ONU : enquête en cours sur le "triple sabotage" entourant l'allocution de Trump

Les employés des Nations Unies inspectaient mardi un escalator qui s'était arrêté lorsque le président américain Donald Trump et la première dame Melania Trump y ont mis les pieds.

Au cours de son discours devant l'Assemblée générale, M. Trump s'est écarté de son discours préparé pour se plaindre de l'escalator et d'un téléprompteur défectueux.

« Voici les deux choses que j'ai reçues des Nations Unies : un mauvais escalator et un mauvais téléprompteur », a déclaré M. Trump, provoquant les rires des délégués et des dirigeants.

Stéphane Dujarric, porte-parole de l'ONU, a déclaré que l'arrêt brutal de l'escalator s'était produit après qu'un caméraman accompagnant la délégation américaine ait peut-être déclenché par inadvertance un mécanisme de sécurité intégré.

Un responsable de l'ONU qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat en raison du caractère sensible de la question a déclaré que la Maison Blanche faisait fonctionner le téléprompteur pour le président.

Le président Trump avait réclamé l'ouerture d'une enquête pour sabotage à l'Organisation des Nations unies.