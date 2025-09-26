ONU : enquête en cours sur le "triple sabotage" entourant l'allocution de Trump

Etats-Unis
Les employés des Nations Unies inspectaient mardi un escalator qui s'était arrêté lorsque le président américain Donald Trump et la première dame Melania Trump y ont mis les pieds.
Au cours de son discours devant l'Assemblée générale, M. Trump s'est écarté de son discours préparé pour se plaindre de l'escalator et d'un téléprompteur défectueux.
« Voici les deux choses que j'ai reçues des Nations Unies : un mauvais escalator et un mauvais téléprompteur », a déclaré M. Trump, provoquant les rires des délégués et des dirigeants.
Stéphane Dujarric, porte-parole de l'ONU, a déclaré que l'arrêt brutal de l'escalator s'était produit après qu'un caméraman accompagnant la délégation américaine ait peut-être déclenché par inadvertance un mécanisme de sécurité intégré.
Un responsable de l'ONU qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat en raison du caractère sensible de la question a déclaré que la Maison Blanche faisait fonctionner le téléprompteur pour le président.
Le président Trump avait réclamé l'ouerture d'une enquête pour sabotage à l'Organisation des Nations unies.
