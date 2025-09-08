Le Burundais Ézéchiel Nibigira prend les rênes de la commission de la CEEAC

L'ambassadeur burundais Ézéchiel Nibigira a été nommé hier à la tête de la commission de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale.

Le nouveau président a été élu par les chefs d’États de la CEEAC, lors d’un sommet extraordinaire tenu ce dimanche 7 septembre à Sipopo, en Guinée équatoriale

Il succède à l'Angolais Gilberto Verissimo, dont la gestion était fortement décriée.

L’ex-chef de la diplomatie de son pays dirigera, durant les cinq prochaines années, l’exécutif de l’organisation.

Docteur en administration des affaires et finances, Ézéchiel Nibigira est depuis près de 20 ans une figure de premier plan.

D'abord du parti présidentiel burundais CNDD-FDD, Le Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de défense de la démocratie.

Où il a tour à tour été président de la ligue des jeunes de son parti, député, ambassadeur au Kenya, ministre des Affaires étrangères, puis ministre chargé de l’EAC, la Communauté d'Afrique de l'Est, jusqu’en juillet dernier.

Tout juste réélu député, il doit faire face à d’importants défis : Notamment restaurer la crédibilité d’une Commission critiquée pour sa gestion, poursuivre le processus de réforme institutionnelle lancé en 2015 et, surtout, suivre de près la situation sécuritaire dans la région, en particulier l’est de la République démocratique du Congo.

Une tâche délicate, alors que son pays, le Burundi, allié de la RDC, entretient des relations tendues avec le Rwanda.

Kigali a d'ailleurs quitté la CEEAC en accusant l’organisation d’être alignée sur Kinshasa.