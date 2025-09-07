Le Vatican canonise Carlo Acutis, le jeune "influenceur de Dieu"

Dimanche, lors d’une messe en plein air sur la place Saint-Pierre, le pape Léon XIV a canonisé Carlo Acutis, un jeune informaticien de 15 ans décédé en 2006. Il devient ainsi le premier saint du millénaire de l’Église catholique, offrant aux jeunes un exemple moderne de foi.

Le pape a également canonisé Pier Giorgio Frassati, un jeune italien décédé à 24 ans en 1925, connu pour son engagement auprès des pauvres et sa vie de charité.

Plus de 36 cardinaux, 270 évêques et des centaines de prêtres étaient présents à cette cérémonie, témoignant de l’impact que les saints ont sur toute la hiérarchie et les fidèles.

Le choix de Carlo Acutis, surnommé "l’influenceur de Dieu", est symbolique. Il a utilisé ses compétences en informatique pour diffuser la foi, notamment en créant un site web multilingue sur les miracles eucharistiques reconnus par l’Église. Passionné dès son jeune âge par la programmation, il passait beaucoup de temps en prière et incarnait un modèle de foi moderne.

Né le 3 mai 1991 à Londres, dans une famille catholique aisée, Acutis a grandi à Milan. Malgré une enfance heureuse, il s’est montré très dévoué religieux. En octobre 2006, à seulement 15 ans, il a été frappé par une leucémie aiguë et est décédé peu après. Son corps repose à Assise, où des millions de jeunes viennent prier devant sa tombe.

Sa popularité auprès des jeunes est grande. Beaucoup voient en lui un modèle de comportement à la fois moderne et réaliste. Certains jeunes, comme Leo Kowalsky de Chicago, évoquent leur inspiration : « Je peux m’inspirer de lui et me demander ce qu’il aurait fait. »