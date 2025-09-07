L’Égypte rejette le plan d’Israël pour Gaza

Samedi, lors d’une conférence de presse au Caire, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abelatty, a fermement rejeté le dernier plan d’Israël visant à étendre ses opérations militaires dans la bande de Gaza.

Il a souligné que l’Égypte joue un rôle clé dans la gestion de la crise. « Grâce à nos efforts sincères, en collaboration avec le Qatar et les États-Unis, nous œuvrons pour un cessez-le-feu immédiat. Cependant, l’intransigeance d’Israël et l’imposition de conditions impossibles empêchent tout progrès concret », a-t-il déclaré.

Le chef de la diplomatie égyptienne a aussi réaffirmé son opposition à l’éventuelle expulsion des Palestiniens de leurs terres. « Il est absurde de dire qu’il s’agit d’une migration volontaire. Le peuple palestinien tient à sa terre, à son histoire et à ses droits. Ils ne veulent pas partir. Leur départ forcé est une injustice, notamment parce qu’ils ont été contraints de fuir une vie devenue invivable dans la bande de Gaza », a-t-il insisté.

Selon les médias israéliens, le gouvernement de Benjamin Netanyahu prévoit de déplacer tous les civils de Gaza d’ici le 7 octobre 2025. Environ 800 000 personnes, dont beaucoup sont déjà déplacées, seraient concernées par cette opération.