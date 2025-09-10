Tunisie : la flottille pour Gaza visée par une nouvelle attaque

La flottille militante internationale cherchant à briser le blocus israélien de Gaza a annoncé mercredi avoir été attaquée pour la deuxième nuit consécutive.

La flottille Global Sumud a indiqué que l’un de ses bateaux, l’« Alma », battant pavillon britannique, avait été attaqué par un drone alors qu’il était amarré dans les eaux tunisiennes. Tous les passagers sont sains et saufs.

Des projectiles enflammés sont tombés sur le pont, explosant et déclenchant un incendie.

L’attaque semblait similaire à celle survenue la nuit précédente sur le navire « Family », battant pavillon portugais.

La flottille, composée d’une vingtaine de bateaux, a quitté le port de Barcelone, en Espagne, avec une quantité symbolique d’aide humanitaire, le 1er septembre. Elle avait prévu une escale en Tunisie avant de poursuivre sa route vers Gaza.