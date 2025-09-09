Bienvenue sur Africanews

Bright Star 25, vastes exercices militaires conjoints en Égypte

Les Bright Star sont parmi les plus grands exercices conjoints organisés par les États-Unis dans la région du Moyen-Orient;   -  
Egypte

Les forces américaines et égyptiennes ont participé mardi à un important exercice antiterroriste en Égypte. Il s’agit de la 25e édition de l’opération conjointe Bright Star.

Ce grand entraînement regroupe 43 pays. Parmi eux, 14 nations fournissent des forces et du matériel militaire. Plus de 8 000 combattants sont mobilisés pour cette simulation.

En plus de ces pays, 29 autres participent en tant qu’observateurs. Ils assistent à l’exercice sans prendre part directement aux opérations.

Les Bright Star sont parmi les plus grands exercices conjoints organisés par les États-Unis dans la région du Moyen-Orient. La session de cette année a commencé le 28 août et doit durer jusqu’au 10 septembre.

L’histoire de ces exercices remonte à octobre 1980. Ils ont été lancés peu après la signature des accords de Camp David, intervenus en 1979, entre l’Égypte et Israël.

