Echoes of Africa : Jupiter & Okwess, insuffle l'espoir [Podcast]

Bienvenue dans Echoes of Africa, les échos d’Afrique, une série originale d'Africanews Podcast qui vous fera voyager à travers le continent, en musique, sur les sons des guitares, des percussions, des chants ancestraux et des beats modernes qui composent les musiques africaines au pluriel.

Je suis Pascale Keingna et j’explorerai dans chaque épisode divers univers musicaux, de la prose piquante du Zouglou à celle de l’Aïta, des sonorités du Makossa jusqu’aux lockdrums de l’Amapiano, en passant un moment avec un artiste.

L’artiste avec qui nous embarquons dans cet épisode, est Jean-Pierre Bokondji alias Jupiter, né à Kinshasa en République démocratique du Congo, il est le chanteur du groupe Jupiter & Okwess.

Enregistré à Mexico, le quatrième album du groupe intitulé "Ekoya", s'inscrit dans la continuité du précédent "Na kozonga", d’influences latines. Le nouvel opus reflète la rencontre de deux continents, deux terres qui ont beaucoup en commun.

Chapeau de cowboy noir enfoncé sur la tête, le rockeur congolais sexagenere au sourire "Colgate", me raconte ce qu’il a trouvé en Amérique latine, un héritage africain, des sonorités similaires mais également des quotidiens semblables.

Setlist :

- Ekoya - Jupiter & Okwess

- Les bons comptes - Jupiter & Okwess et Flavia Coelho

- Na bado - Jupiter & Okwess

- Congo Blinders - Jupiter & Okwess

- Girls & Boys - Blur

- Feel good - Gorrilaz

- Battle box 002 - Robert Del Naja et Jupiter Bokondji

- Orgullo - Jupiter & Okwess et Mare Advertencia

- Eyabidile - Jupiter & Okwess