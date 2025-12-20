Khalil Epi, réinterprète les musiques traditionnelles [ Podcast ]

Bienvenue dans Echoes of Africa, les échos d’Afrique, une série originale d'Africanews Podcast qui vous fera voyager à travers le continent, en musique, sur les sons des guitares, des percussions, des chants ancestraux et des beats modernes qui composent les musiques africaines au pluriel.

Je suis Pascale Keingna et j’explorerai dans chaque épisode divers univers musicaux, de la prose piquante du Zouglou à celle de l’Aïta, des sonorités du Makossa jusqu’aux lockdrums de l’Amapiano, en passant un moment avec un artiste.

Aujourd’hui je rencontre Khalil Hentati, aka Khalil Epi. L’artiste tunisien est multi-instrumentiste, compositeur et vidéaste. La musique qu’il produit est nourrie par ses multiples influences, de la musique classique arabe à la musique rock, jazz ou encore électronique.

Khalil a baigné dans un univers musical très riche qui a nourri sa curiosité mais qu’il ne l’a pas empêché de passer par les fondamentaux en étudiant au conservatoire national tunisien et dans une école de jazz avant d'expérimenter.

Son son est un savant mélange de différents enregistrements piochés dans la bibliothèque familiale et dans les patrimoines sonores de la planète, dans le rock découvert pendant son adolescence, dans le jazz qu’il apprend à l’école, mais aussi de séquences jouées en live par lui-même, à la guitare ou à la flûte.

Setlist :