Football : l'hommage de la fédération portugaise à Diogo Jota et Jorge Costa

La statue du maillot de Diogo Jota a été dévoilée par les dirigeants de la fédération portugaise de football mardi, à Lisbonne, lors de la l’inauguration de la "Place des héros’’.

Un hommage à l’international portugais décédé dans un accident de circulation le 3 juillet dernier en Espagne, à 29 ans. Autre mémoire honorée lors de la cérémonie, celle de Jorge Costa.

Légende du FC Porto et ancien international portugais décédé le 5 août dernier à 53 ans. Figure majeure du football portugais dans les années 1990 et 2000, Jorge Costa a remporté la ligue des champions avec Porto en 2004.

"Maintenant, en mon nom et au nom de toute l'équipe nationale, un mot de réconfort pour la famille et les amis de Jorge Costa et pour le club de football de Porto. Particulièrement pour moi, et parce que je me sens un peu partie de cette famille, je voudrais laisser un mot de grande force à Rute, aux garçons et aux parents de Diogo et André. Comme je l'ai dit, nous, moi et toute l'équipe nationale, ferons tout pour que Diogo soit présent parmi nous. Merci, Jorge, André et Diogo, pour toujours dans nos cœurs", a déclaré Ruben Neves, milieu de terrain du Portugal.

Des mots qui résonnent comme un réconfort pour les proches des défunts. Dans cette atmosphère empreinte d'émotion, Cristiano Ronaldo a présenté le trophée de la Ligue, qui a été remporté par la sélection portugaise de football le 8 juin de cette année.