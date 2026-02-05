Tempête Leonardo : le Portugal face à des inondations historiques

Les autorités d'Alcácer do Sal anticipent une montée des eaux avec la marée et les lâchers des barrages. Dans le centre-ville, les commerçants empilent des sacs de sable pour protéger leurs boutiques, tandis que l’avenue principale reste en grande partie sous l’eau. La protection civile fait état de plus de 3 300 interventions à travers le pays. Plusieurs centaines de personnes ont été déplacées et l’armée prête main-forte aux équipes de secours. Le plan d’urgence municipal demeure activé, avec jusqu’à 80 évacuations supplémentaires envisagées, notamment dans les rez-de-chaussée et les garages. Aucun décès récent n’a été signalé à Alcácer, mais les habitants craignent un scénario similaire aux inondations de la tempête Kristin fin janvier. La tempête Leonardo prolonge une série d’épisodes météo extrêmes sur la péninsule ibérique, avec un pic de pluies et de vents attendu dans la nuit du 5 au 6 février