Football : l'attaquant portugais Diogo Jota meurt dans un accident

La scène du football mondial est en deuil suite à la disparition tragique de Diogo Jota, l'attaquant vedette portugais de Liverpool. Il a perdu la vie dans un accident de la route survenu dans la province de Zamora, en Espagne, près de la frontière avec le Portugal.

L'accident s'est produit à proximité de la commune de Palacios de Sanabria. Cette triste nouvelle a été initialement rapportée par Marca et rapidement confirmée par les médias portugais.

Le frère cadet de Diogo Jota, André, qui évoluait en deuxième division portugaise avec Penafiel, a également péri dans cet accident. Selon les premiers rapports, le véhicule aurait quitté la route pour des raisons qui restent encore à éclaircir par l’enquête en cours, provoquant un incendie dévastateur.

Diogo Jota, 28 ans, avait débuté sa carrière professionnelle à Paços de Ferreira avant de rejoindre le FC Porto, Wolverhampton, puis Liverpool en septembre 2020 pour un transfert évalué à 44 millions d'euros. Au sein des Reds, il a disputé 182 matchs, marqué 65 buts et réalisé 26 passes décisives. Son palmarès impressionnant avec Liverpool inclut un titre de champion d'Angleterre en 2025, une FA Cup en 2022 et deux Coupes de la Ligue en 2022 et 2024.

La carrière de Jota en équipe nationale était tout aussi distinguée avec 49 sélections et 14 buts marqués pour le Portugal. Sa disparition laisse un vide immense dans le monde du football, où il était respecté tant pour son talent que pour sa détermination sur le terrain.