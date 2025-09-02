Turquie : une figurine du dieu égyptien Ptah‑Patèque découverte à Perrhé

En Turquie, les recherches archéologiques menées à Perrhé, dans la province d’Adıyaman, continuent de révéler des trésors inattendus dont la découverte inédite d'une figurine en faïence du dieu égyptien Ptah‑Patèque.

« Lors des fouilles de Perrhé, nous avons mis au jour environ 840 mètres de l’“Escalier vers l’Éternité”, dont près de 200 mètres ont été fouillés cette année seulement », explique Mehmet Alkan, directeur du Musée archéologique d’Adıyaman. « Ces travaux ont permis de découvrir des tombes particulièrement remarquables sur les côtés est et ouest. »

Parmi les découvertes les plus spectaculaires figure une tombe hypogée, construite selon le style hellénistique et contenant 14 sépultures. « C’est la première fois qu’une telle structure est mise au jour dans l’ancienne ville de Perrhé », souligne le directeur.

Mais c’est surtout une trouvaille unique qui attire l’attention des chercheurs : une figurine en faïence du dieu égyptien Ptah‑Patèque, jusqu’ici inconnue des fouilles anatoliennes. Ce petit objet, retrouvé dans la tombe aux côtés de diverses amulettes et perles de matériaux variés, témoigne des échanges culturels et artistiques entre l’Anatolie et l’Égypte à l’époque hellénistique.

La faïence, composée de particules de quartz et produite depuis le IVᵉ millénaire avant notre ère au Proche-Orient et en Égypte, présente des similitudes avec des objets découverts en Italie, en Grèce et sur la côte orientale de la Méditerranée, mais il s’agit là de la première découverte de ce type sur le sol anatolien.

La présence d'une figurine de Ptah‑Patèque en Turquie, dieu protecteur souvent représenté sous une forme naine et associé à la magie et à la fertilité, contribue à mieux comprendre les pratiques funéraires et les influences culturelles qui ont façonné Perrhé, ville carrefour du monde hellénistique.