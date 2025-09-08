Bienvenue sur Africanews

Turquie : un adolescent de 16 ans tue 2 policiers lors d’une attaque à Izmir

Un lycéen de 16 ans a attaqué un poste de police dans l'ouest de la Turquie lundi, tuant deux policiers. Selon les autorités, l’attaque s’est déroulée dans le district de Balcova, à Izmir, la troisième plus grande ville du pays.

L’incident a fait deux morts, un policier en garde devant le commissariat, et un inspecteur en chef, tués lors de l’affrontement qui a suivi. Deux autres policiers et un civil ont été blessés lors de l’attaque. Le gouverneur d’Izmir, Suleyman Elban, a confirmé que l’auteur de l’attaque, un adolescent, a été arrêté. Il a également précisé qu’une enquête était en cours pour déterminer ses motivations.

Selon la presse locale, le jeune, qui n’a pas été identifié, a été blessé à la jambe lors de son arrestation. L’adolescent vivait dans la même rue que le poste de police. Il aurait utilisé un fusil à pompe appartenant à son père.

Un média a rapporté que le jeune aurait commis cette attaque peu de temps après avoir été libéré de garde à vue, ce qui aurait été une représaille pour des mauvais traitements subis lors de sa détention. Toutefois, le gouverneur Suleyman Elban a démenti que l’adolescent ait été détenu ou qu’il ait un casier judiciaire.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a réagi lors d’un discours : « L’auteur de l’incident, un jeune homme de 16 ans, a été appréhendé. Une enquête est en cours pour établir ses liens. Je présente mes condoléances à nos forces de police. »

