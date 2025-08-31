Football : le Maroc remporte son troisième CHAN

Le Maroc a écrit une nouvelle page de son histoire footballistique en devenant la première équipe à remporter pour la troisième fois le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN).

La finale, disputée samedi soir au Moi International Sports Centre de Nairobi, au Kenya, restera dans les mémoires pour son intensité et son suspense.

Les Lions de l’Atlas se sont imposés 3-2 face à Madagascar dans une rencontre haletante. Oussama Lamlioui a été l’artisan de la victoire marocaine, inscrivant deux buts, dont le somptueux but décisif dans les dernières minutes de la rencontre.

Pourtant, Madagascar n’a jamais été en reste. Dès la neuvième minute, Felicite Manohantsoa a ouvert le score avec un tir magistral de longue distance, suivi plus tard d’un égalisateur signé Toky Rakotondraibe. Ces actions ont maintenu le suspense jusqu’au dernier coup de sifflet, offrant aux spectateurs une finale mémorable.

Le Maroc entre ainsi un peu plus dans la légende du CHAN, confirmant son statut de puissance du football africain et offrant à ses supporters un nouveau motif de fierté.