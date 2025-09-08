Football : André Onana en route pour Trabzonspor en Turquie

Le gardien de but de Manchester United, Andre Onana, rejoindra le club turc de Trabzonspor dans le cadre d'un prêt.

Le transfert reste encore à finaliser, mais des sources proches du joueur prévoient une conclusion assez rapide afin de permettre au portier camerounais de faire ses débuts dès dimanche prochain contre Fenerbahçe.

Le mercato turc est ouvert jusqu'à vendredi, ce qui laisse le temps de conclure l'accord pour Onana, actuellement en sélection avec le Cameroun.

Onana avait été approché par un autre club turc, Galatasaray qui a finalement préféré Ugurcan Cakir.

Trabzonspor évalue des alternatives depuis cet accord trouvé et des sources au sein du club estiment qu'André Onana pourrait avoir un impact majeur.

Le départ du Camerounais est acté depuis la signature de Senne Lammens à Manchester United, dans les tous derniers instant du mercato Britannique.