CHAN 2024 : le Kenya sous la menace d'une délocalisation des quarts de finale

Le Kenya pourrait assister impuissant à la délocalisation des quarts de finale du CHAN 2024, en raison des incidents survenus dans les tribunes lors de ses derniers matchs.

La Confédération africaine de football (CAF) dénonce de graves manquements à la sécurité, notamment lors de la rencontre contre le Maroc, au Centre sportif international Moi de Kasarani. Ce jour-là, un manque de personnel a permis à plusieurs supporters de pénétrer illégalement dans le stade. Les forces de l’ordre ont dû intervenir en recourant à des gaz lacrymogènes, des grenades assourdissantes, et même à des tirs à balles réelles, selon plusieurs rapports.

Des scènes similaires avaient déjà été observées lors de la victoire des Harambee Stars face à la République démocratique du Congo le 3 août dernier. Face à cette situation, la CAF a infligé une amende de 50 000 dollars à la Fédération kényane de football (FKF), payable dans un délai de 60 jours, pour manquements graves aux normes de sécurité. Tous les regards sont désormais tournés vers la prochaine rencontre face à la Zambie, prévue ce dimanche.

En cas de nouveaux débordements, le Kenya pourrait non seulement perdre l'organisation des quarts de finale, mais également compromettre sa candidature pour accueillir la Coupe d’Afrique des nations 2027. En guise de mesure préventive, la CAF a décidé de réduire la capacité du stade Kasarani, la faisant passer de 48 000 à 27 000 places, afin de garantir la sécurité lors du prochain match.