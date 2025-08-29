Bienvenue sur Africanews

"The Eternal Sunshine Tour" : Ariana Grande de retour en tournée après 7 ans

AP Photo/John Locher
By Rédaction Africanews

Etats-Unis

Ariana Grande entamera sa première tournée en sept ans l'été prochain.

Intitulée « The Eternal Sunshine Tour », la tournée de la pop star porte le nom de son dernier album, sorti en mars 2024.

Elle débutera à Oakland, en Californie, le 6 juin 2026 et se terminera par cinq concerts à l'O2 Arena de Londres, les 15, 16, 19, 20 et 23 août. Ce sont les seuls concerts prévus hors Amérique du Nord pour l’instant.

La prévente des billets pour le Royaume-Uni débutera le 16 septembre, suivie de la mise en vente générale le 18 septembre.

Depuis la sortie de son dernier album, l’artiste s’est consacrée à sa carrière d’actrice. Elle a notamment été nommée aux Oscars pour son rôle de Glinda dans l’adaptation au cinéma du livre et de la comédie musicale de Broadway : Wicked. La suite, « Wicked: For Good », sortira en novembre.

Ariana Grande s’est dit : « Reconnaissante, enthousiaste et inspirée » de pouvoir faire cette tournée, la première depuis la tournée mondiale Sweetener de 2019.

