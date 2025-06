Cynthia Erivo, star de "Wicked", se livre dans un deuxième album solo

*Cynthia Erivo, star du film musical "Wicked", sort son deuxième album solo. Intitulé "I Forgive You", « Je te pardonne » en Français, l'artiste décrit la fierté avec laquelle présente cet album intime, pour lequel elle a participé au moindre détail.*

Chanteuse et actrice, elle a expliqué que toutes les formes d'art qu'elle a choisies - l'écriture, le théâtre et le chant - s'influencent mutuellement.

"Ce qui est intéressant avec cet album, c'est qu'on a l'impression que c'est mon premier. J'ai l'impression, je ne sais pas, que pour la première fois, je me suis sentie vraiment propriétaire de ce qu'allait être cet album. J'ai pu assister à sa création. J'ai choisi les auteurs avec lesquels je voulais travailler. J'ai choisi la salle dans laquelle je l'ai enregistré, les concepts avec lesquels je voulais l'enregistrer, les sons qu'il contenait. J'ai eu la chance de faire cet album exactement comme je le voulais", a déclaré la chanteuse.

Parfois, les chansons pleines d'âme de l'album donnent l'impression qu'Erivo les a tirées directement des pages de son journal intime.

2Essentiellement, cet album est une collection d'histoires et de chansons qui sont à la fois personnelles pour des choses qui se produisent maintenant, des choses qui se sont produites dans le passé, et je pense que certaines d'entre elles ont dû être pardonnées à d'autres personnes. Et honnêtement, j'ai dû me pardonner certaines d'entre elles. Et j'ai aimé l'idée d'appeler cet album, de l'appeler par son titre, parce que c'est un concept simple, mais pas facile. Et ce n'est pas un concept pour lequel nous sommes souvent très doués en tant qu'êtres humains. Une partie de moi se disait : ne serait-ce pas merveilleux si les gens devaient répéter sans cesse les mots "Je te pardonne" ? Donc, même si vous avez du mal à le dire, même si vous... Vous avez du mal à le dire, vous avez besoin de le faire, vous avez besoin de le faire pour vous et pour les autres. Au moins, cet album vous donnera la permission de dire les mots, même si vous n'êtes pas tout à fait prêt", a ajouté Cynthia.

L’artiste aborde dans cet album des problèmes personnels, qui touchent, par leur universalité.