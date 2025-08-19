Découverte d’une nouvelle espèce d'homme primitif en Éthiopie

Quelques petites dents racontent un tout nouveau chapitre de l'évolution : l'existence d'une nouvelle espèce d'homme primitif, découverte en Éthiopie.

Les fossiles ont entre 2,6 et 2,8 millions d'années et ont été déterrés par des scientifiques sur le site de Ledi-Geraru, dans la région d'Afar.

L'équipe y a trouvé dix petites dents qui, selon elle, appartiennent à une nouvelle espèce d'australopithèque plutôt qu'à Australopithecus afarensis, la même espèce que la célèbre "Lucy".

Cela signifie qu'il n'y a toujours aucune preuve de l'existence de l'espèce de "Lucy" avant 2,95 millions d'années.

"Ce qui rend cette découverte spéciale et nouvelle, c'est qu'elle montre qu'il y a plus de diversité dans la lignée humaine, dans nos origines, dans notre ascendance, que nous ne le pensions à cette époque. Entre trois millions et deux millions et demi d'années, il s'est donc passé beaucoup de choses passionnantes ", déclare Amy Rector, paléoanthropologue et membre de l'équipe de recherche.

Si les nouveaux fossiles dentaires permettent de mieux comprendre une période mal connue de l'évolution humaine, ils seraient cependant, selon l’équipe de chercheurs, insuffisants pour nommer l'espèce.

L'âge rapproché des dents, qui proviendraient de deux individus, suggère que cette espèce d'australopithèque nouvellement identifiée a coexisté dans cette région avec les premières espèces d'Homo.

Ce qui interroge sur leur mode de vie, leurs habitudes et leurs rapports. Étaient-ils en concurrence pour les mêmes ressources ?

"Le plus grand intérêt réside dans le fait qu'il existe plus d'une, deux ou même trois espèces d'Australopithecus ici en Afrique orientale, et que cette idée selon laquelle l'Homo évolue en raison du changement climatique, que notre lignée évolue en raison du changement climatique, qu'il y a quelque chose de spécial chez nous à ce stade, n'est peut-être pas étayée par les données, car il existe cet autre genre, l'Australopithecus, qui est également toujours présent. Cela ne fait donc qu'ajouter à la diversité et à la complexité, ce qui rend l'entreprise scientifique dans son ensemble plus intéressante. Ce serait ennuyeux s'il n'y en avait qu'une seule qui évoluait vers la suivante, qui évoluait vers la suivante. Mais s'il y en a trois qui coexistent et se chevauchent, cela rend les questions vraiment intéressantes à poser ", explique Amy Rector.

La nouvelle espèce constitue le septième genre découvert d'australopithèque, un ancêtre précoce de l'homme d'aujourd'hui, avec sa série complète de 32 dents.

L'équipe a également découvert trois autres dents datant d'environ 2,59 millions d'années et présentant des caractéristiques similaires à celles de la plus ancienne espèce d'Homo connue, identifiée pour la première fois en 2013, qui n'a pas non plus été formellement nommée.