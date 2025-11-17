De nouvelles découvertes archéologiques réécrivent la préhistoire du Maroc

La nouvelle campagne de fouilles menée dans la grotte de Bizmoun, à Essaouira dans le centre-ouest du Maroc, a révélé des données inédites qui éclairent davantage la vie des premiers humains au Maroc et redéfinissent certains aspects de leur histoire à l’âge de pierre.

Le site de Bizmoun est déjà célèbre pour avoir livré les plus anciens bijoux du monde, datés d'au moins 150 000 ans. En 2021, les chercheurs y avaient découvert trente-deux coquilles façonnées, constituant une preuve matérielle directe de l’existence de réseaux d’échange et de communication entre les groupes humains.

Pour étudier ces coquillages, nous nous appuyons sur diverses méthodologies et approches techniques, ainsi que sur les analyses microscopiques, également appelées études fonctionnelles, explique un chercheur.

Ouverte du 3 novembre au 3 décembre 2025, cette nouvelle phase de fouilles a mis au jour des restes d’animaux aujourd’hui disparus ainsi que des outils en pierre élaborés, datant de plus de 150 000 ans. L’équipe a également découvert des vestiges de faune d’Afrique subsaharienne, ce qui suggère que la région d’Essaouira a jadis constitué un carrefour entre les mondes méditerranéen et saharien.

Ces recherches sont menées conjointement par l’Institut marocain des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine (INSAP, Rabat), le Laboratoire Méditerranéen de Préhistoire Europe Afrique (LAMPEA, Aix-en-Provence) et l’Université d’Arizona (Tucson, USA).

Selon les chercheurs, ce projet vise à enrichir la carte archéologique de la région d’Essaouira et de ses environs. Les fouilles ont déjà permis d’identifier de nouveaux sites, notamment à Jbel Hadid et Jbel Kourati, ainsi que dans d’autres zones de la région, portant à plus de 300 le nombre total de sites archéologiques recensés.