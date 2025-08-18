Israël : des milliers de personnes manifestent leur soutien aux otages à Gaza

Des dizaines de milliers de personnes ont envahi les rues de Tel-Aviv dimanche pour manifester leur soutien aux familles des otages détenus à Gaza.

Ces Israéliens ont appelé à la libération des otages restants et à la fin de la guerre dans l'une des plus grandes manifestations en 22 mois de guerre.

« Nous sommes fatigués de la guerre, nous sommes fatigués de l'abandon, nous sommes fatigués du sacrifice, nous sommes fatigués de l'autorisation de publication (après la mort d'un soldat), nous exigeons un accord global pour ramener 50 otages à la maison », s'est insurgée Yael Adar, mère de Tamir Adar, dont le corps serait en captivité à Gaza.

« Nous nous levons maintenant pour sauver les otages, les soldats, nous exigeons un accord global et applicable et la fin de la guerre. Nous exigeons ce que nous méritons : nos enfants ! Et nous continuerons à exiger jusqu'à ce que nous les récupérions tous », a clamé Einav Zangauker, mère de l'otage Matan Zangauker, détenu à Gaz.

Les manifestants se sont rassemblés à des dizaines d'endroits, notamment devant les maisons des hommes politiques, les quartiers généraux militaires et sur les grands axes routiers. Certains restaurants et théâtres ont fermé en signe de solidarité. La police a déclaré avoir arrêté au moins 38 personnes.

La frustration grandit en Israël face aux plans d'une nouvelle offensive militaire dans certaines des zones les plus peuplées de la bande de Gaza. De nombreux Israéliens craignent que cela ne mette encore plus en danger les otages restants. Sur les 50 otages restants, 20 seraient encore en vie.