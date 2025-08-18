Bienvenue sur Africanews

Iran-AIEA : vers un nouveau cycle de discussions

Un fidèle brandit un drapeau iranien au début d'une manifestation anti-américaine et anti-israélienne à Téhéran, en Iran, le vendredi 25 juillet 2025.   -  
By Rédaction Africanews

and AP

Conflit Israël-Iran

L’Iran se dit de nouveau prêt à faire des concessions sur son programme nucléaire. Ce lundi, Esmail Baghaei, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a affirmé que son pays était disposé à prendre des mesures « pour renforcer la confiance dans la nature pacifique » de ses activités, à condition que « les sanctions injustes » soient levées.

« Ce n’est pas nouveau. Nous avons déjà agi ainsi lors de l’accord de 2015 », a-t-il rappelé, en référence au Plan d’action global commun (JCPOA), signé avec les grandes puissances et abandonné unilatéralement par les États-Unis en 2018.

Cette déclaration intervient quelques jours après la visite d’un haut responsable de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) à Téhéran. Les discussions entre l’Iran et l’agence onusienne devraient reprendre dans les prochains jours.

Le climat reste cependant très tendu. En juin, une guerre aérienne de douze jours a opposé Israël, soutenu par les États-Unis, à l’Iran. Plusieurs installations nucléaires iraniennes ont été bombardées. Le 12 juin, l’AIEA avait accusé Téhéran de manquements à ses obligations de non-prolifération, la veille du début des frappes.

