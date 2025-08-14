Bienvenue sur Africanews

Iran : HRW accuse Israël de crimes de guerre pour les frappes sur Evin

Un bâtiment de la prison d'Evin est endommagé à Téhéran, Iran, dimanche 29 juin 2025, après une frappe israélienne lundi.   -  
By Ali Bamba

avec AP

Iran

Human Rights Watch a qualifié de "crime de guerre apparent" les frappes aériennes d'Israël sur la prison d'Evin à Téhéran.

En juin, cette attaque a tué des dizaines de détenus, de visiteurs et de membres du personnel du centre de détention.

L'organisation des droits de l'homme indique que les autorités iraniennes ont depuis soumis les survivants à des abus, à des disparitions forcées et à des conditions de détention inhumaines.

L'enquête de l'ONG est basée sur des images satellites, des vidéos et des témoignages. Elle a révélé que les frappes d'Israël du 23 juin ont détruit des salles de visite, des quartiers de la prison, la cuisine centrale, la clinique médicale et des bureaux administratifs.

Aucune cible militaire évidente n'a été identifiée dans l'établissement, qui comptait à l'époque plus de 1 500 prisonniers, dont nombreux militants pacifiques, le rapport de Téhéran.

L'armée israélienne a justifié cette attaque par une "frappe ciblée" sur des "ennemis du régime" qui faisaient du "contre-espionnage au sein-même de la prison".

Au moins 80 personnes ont trouvé la mort dans cette attaque, qui s'est produite pendant les heures de visite, lorsque les lieux publics sont les plus fréquentés.

