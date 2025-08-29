La Russie dénonce le rétablissement des sanctions contre l'Iran

'"Extorsion et de chantage", c’est ainsi que la Russie a qualifié jeudi le rétablissement des sanctions internationales contre l’Iran en raison de son programme nucléaire.

Pour Moscou, l’initiative prise par la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni est n’a pas de fondement juridique.

"Le monde est à la croisée des chemins. C'est très clair. L'une des options est la paix, la diplomatie, la bonne volonté. Des contacts humains normaux. L'autre option est une sorte de diplomatie au canon. Les mains extorquées et le chantage, toutes les autres choses.'', a déclaré Dmitry Polyanskiy, premier Représentant permanent adjoint de la Russie à l'ONU.

Pour le diplomate russe : '' La deuxième option est clairement représentée par l'action qui a été déclenchée aujourd'hui par la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Vous savez tous qu'ils ont fait circuler une lettre déclenchant ce que l'on appelle le snapback (sanctions). Je ne vous expliquerai pas cette procédure en détail, je pense que tous ceux qui sont au courant de ce fait n'en ont pas besoin, mais je dirai que cette action des pays européens n'a, à notre avis, absolument aucune portée juridique parce qu'ils n'ont pas mis en œuvre la résolution 2231 de bonne foi".

Cette initiative, isole encore davantage Téhéran après que ses sites atomiques ont été bombardés à plusieurs reprises au cours d'une guerre de 12 jours avec Israël.

Le snapback a été négocié dans le cadre de l'accord nucléaire conclu en 2015 entre l'Iran et la communauté internationale. Il est protégé contre un droit de veto à l’ONU.