"Baby Shark" : la justice coréenne rejette l'accusation de plagiat

La Cour suprême de Corée du Sud a rejeté jeudi une demande de dommages et intérêts déposée contre la société de contenu pour enfants à l’origine de la chanson "Baby Shark".

Le compositeur américain Jonathan Wright a demandé 30 millions de wons (soit 21 600 dollars) à la société sud-coréenne de contenu pour enfants Pinkfong qu’il accuse d'avoir plagié sa version de "Baby Shark".

Cette décision rendue par la justice sud-coréenne met fin à une bataille juridique de six ans autour de cet air mondialement populaire. connu pour son accroche "doo doo doo doo doo doo".

La haute juridiction confirme ainsi les décisions des juridictions inférieures datant de 2021 et 2023, qui n'ont pas trouvé de motifs suffisants pour conclure que la société Pinkfong avait porté atteinte aux droits d'auteur de Jonathan Wright.

Connu sous le nom de Johnny Only, le compositeur américain a enregistré sa version en 2011, quatre ans avant celle de Pinkfong, mais toutes deux sont basées sur une mélodie traditionnelle populaire depuis des années dans les camps d'été pour enfants aux États-Unis.

Les tribunaux ont estimé que la version de M. Wright enregistrée en quatre ans avant celle de Pinkfong, et qu’elle ne différait pas suffisamment de la mélodie originale pour être considérée comme une œuvre créative originale susceptible d'être protégée par le droit d'auteur.