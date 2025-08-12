Bienvenue sur Africanews

L’exposition égyptienne du Musée de Shanghai bat un record mondial

Un jeune visiteur admire la maquette de maisons traditionnelles au Musée d'histoire de Shanghai, le lundi 26 août 2013 à Shanghai, en Chine.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

and Agences

Egypte antique

Le Musée de Shanghai a relevé un défi inédit : rester ouvert 168 heures d’affilée, du lundi au dimanche, pour permettre au public de profiter jusqu’au bout de la dernière semaine de sa grande exposition consacrée à l’Égypte ancienne.

Organisée conjointement avec le Conseil suprême des antiquités égyptiennes, cette présentation rassemble 787 précieuses reliques, dont plus de 95 % sont montrées pour la première fois en Asie.

Parmi elles, de nombreux artefacts majeurs proviennent du site du Bubasteion, à Saqqara, dédié à la déesse des chats Bastet. « Dans l'Égypte ancienne, Bastet était considérée comme un symbole de protection et de spiritualité. Le culte qui lui était voué dépassait les frontières du temps et de l'espace — ce qui coïncide avec l'amour des Chinois pour les chats aujourd'hui », explique Chu Xiaobo, conservateur du musée.

L’initiative des nocturnes a créé une atmosphère unique. « Je viens de Qingdao et je suis arrivée cet après-midi par le train. Demain, après la visite, je repartirai aussitôt. La séance de minuit est une occasion rare : vivre une nuit magique au musée », confie une visiteuse.

Pour les plus jeunes, l’expérience était tout aussi exceptionnelle. « Normalement, je suis au lit à cette heure-ci… Mais ce soir, je suis venue découvrir cette exposition sur l’Égypte ancienne », raconte une petite fille émerveillée. Un autre jeune visiteur, confie : « C’est tout un univers autour des pharaons , et la nuit, tout paraît tellement plus mystérieux ! »

Près de 70 % des visiteurs venaient de l’extérieur de Shanghai, signe du rayonnement national de l’événement. Cette ferveur fait écho à une tendance internationale : le nombre de touristes chinois en Égypte a bondi de 65 %.

Innovation supplémentaire : dix soirées spéciales ont permis aux visiteurs d’entrer avec leurs chats. À chaque session, 200 félins étaient accueillis avec un encadrement vétérinaire, un véhicule médical, des poussettes pour chats et même des stabilisateurs d’humeur. Après chaque nocturne féline, le musée procédait à une désinfection complète.

Depuis son ouverture, l’exposition a affiché complet chaque jour, avec 8 000 billets écoulés quotidiennement. Le précédent record pour une exposition égyptienne, établi au Metropolitan Museum of Art de New York en 1978 avec 1,36 million de visiteurs, a été pulvérisé : le Musée de Shanghai a accueilli 2,6 millions de personnes.

