L’exposition égyptienne du Musée de Shanghai bat un record mondial

Le Musée de Shanghai a relevé un défi inédit : rester ouvert 168 heures d’affilée, du lundi au dimanche, pour permettre au public de profiter jusqu’au bout de la dernière semaine de sa grande exposition consacrée à l’Égypte ancienne.

Organisée conjointement avec le Conseil suprême des antiquités égyptiennes, cette présentation rassemble 787 précieuses reliques, dont plus de 95 % sont montrées pour la première fois en Asie.

Parmi elles, de nombreux artefacts majeurs proviennent du site du Bubasteion, à Saqqara, dédié à la déesse des chats Bastet. « Dans l'Égypte ancienne, Bastet était considérée comme un symbole de protection et de spiritualité. Le culte qui lui était voué dépassait les frontières du temps et de l'espace — ce qui coïncide avec l'amour des Chinois pour les chats aujourd'hui », explique Chu Xiaobo, conservateur du musée.

L’initiative des nocturnes a créé une atmosphère unique. « Je viens de Qingdao et je suis arrivée cet après-midi par le train. Demain, après la visite, je repartirai aussitôt. La séance de minuit est une occasion rare : vivre une nuit magique au musée », confie une visiteuse.

Pour les plus jeunes, l’expérience était tout aussi exceptionnelle. « Normalement, je suis au lit à cette heure-ci… Mais ce soir, je suis venue découvrir cette exposition sur l’Égypte ancienne », raconte une petite fille émerveillée. Un autre jeune visiteur, confie : « C’est tout un univers autour des pharaons , et la nuit, tout paraît tellement plus mystérieux ! »

Près de 70 % des visiteurs venaient de l’extérieur de Shanghai, signe du rayonnement national de l’événement. Cette ferveur fait écho à une tendance internationale : le nombre de touristes chinois en Égypte a bondi de 65 %.

Innovation supplémentaire : dix soirées spéciales ont permis aux visiteurs d’entrer avec leurs chats. À chaque session, 200 félins étaient accueillis avec un encadrement vétérinaire, un véhicule médical, des poussettes pour chats et même des stabilisateurs d’humeur. Après chaque nocturne féline, le musée procédait à une désinfection complète.

Depuis son ouverture, l’exposition a affiché complet chaque jour, avec 8 000 billets écoulés quotidiennement. Le précédent record pour une exposition égyptienne, établi au Metropolitan Museum of Art de New York en 1978 avec 1,36 million de visiteurs, a été pulvérisé : le Musée de Shanghai a accueilli 2,6 millions de personnes.