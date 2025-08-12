"Highest 2 Lowest" : Denzel Washington dans le dernier film de Spike Lee

C’est dans une atmosphère électrique que s’est déroulée, lundi soir, la première du film "Highest 2 Lowest", signé Spike Lee.

À Brooklyn, tapis rouge et flashs des photographes ont accueilli un casting prestigieux : Denzel Washington, A$AP Rocky, Jeffrey Wright… Un événement à la hauteur des ambitions de ce long-métrage librement inspiré du chef-d’œuvre d’Akira Kurosawa, High and Low. Dans cette nouvelle adaptation, Denzel Washington incarne un magnat de la musique confronté à une prise d’otage et à un dilemme moral déchirant. Mais pour ses créateurs, Highest 2 Lowest dépasse le simple cadre du thriller.

Highest 2 Lowest marque la cinquième collaboration entre Spike Lee et Denzel Washington. Une relation artistique fondée sur la confiance et la vision partagée d’un cinéma engagé.

Pour de nombreux acteurs présents dans le film, travailler avec Spike Lee a été une expérience inoubliable. L’artiste et actrice Aiyana-Lee, pour qui il s’agissait de sa toute première expérience au cinéma, ne cache pas son enthousiasme : c’était un moment incroyable. Faire partie d’un projet aussi légendaire et entourée de gens aussi talentueux… Je suis tellement honorée.

Avec son casting prestigieux, son propos engagé et la patte inimitable de Spike Lee, Highest 2 Lowest s’annonce déjà comme l’un des films majeurs de cette rentrée. Sortie en salles américaines prévue le 15 août.