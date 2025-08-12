Pour sauver les forêts, le Cameroun vise une culture de cacao "durable"

Au Cameroun, les agriculteurs sont appelés à protéger la forêt dans leur volonté d'augmenter leurs exploitations de cacao.

La forêt tropicale au Cameroun : c’est dans cet écosystème fragile que vit René Etoua Meto’o, autochtone de la communauté Baka. La forêt est essentielle pour ses revenus provenant de la culture du cacao, ainsi que pour son alimentation et ses médicaments. Mais il cultive ses champs de cacao sans abattre un seul arbre.

''Nous vivons avec la forêt et elle vit avec nous. Aujourd'hui, nous vivons grâce à elle. Lorsque nous prenons soin d’elle car elle nous nourrit et aide nos plantations de cacao à prospérer'', explique l'agriculteur.

Une exploitation durable de forêts soutenue par l'Initiative pour les paysages du bassin du Congo qui lutte contre la déforestation.

''L'Initiative pour le paysage du bassin du Congo soutient des pays comme le Cameroun et sept autres en garantissant la protection de l'environnement et le développement durable. Nous les aidons donc à comprendre le principe selon lequel les êtres humains ont besoin de la nature pour prospérer. Nous les aidons également à comprendre que les frontières ne s'appliquent pas vraiment aux forêts. Les populations autochtones jouent un rôle très important dans la protection des écosystèmes. Elles sont les gardiennes de ces forêts, en particulier dans le bassin du Congo. Leurs connaissances traditionnelles et leur relation avec ces forêts sont très importantes. Nous avons beaucoup à apprendre d'elles'', raconte Tessa Claude Ndala Mayouya du Programme des Nations Unies pour l'environnement.

La forêt tropicale est l'un des plus grands puits de carbone au monde et représente l'habitat d'éléphants, de chimpanzés et de plus de 11 000 autres espèces. Ainsi, les agriculteurs sont invités à protéger cet environnement important - et fragile.

''Lorsque vous achetez une tablette de chocolat avec la grenouille verte, vous n'achetez pas seulement du chocolat. Vous vous assurez qu'ils continueront à produire tout en préservant la biodiversité et en protégeant la forêt'', déclare Nadège Nzoyem, directrice principale pour l'Afrique occidentale et centrale de l'organisation Rainforest Alliance.

Entre 2023 et 2024, le prix du cacao est passé d'environ trois dollars américains le kilogramme à près de huit dollars le kilogramme.