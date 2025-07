Le prix du cacao grimpe en raison des aléas climatiques en Afrique de l’Ouest

Les prix du cacao ont plus que doublé en deux ans, principalement à cause de conditions météorologiques défavorables et de maladies affectant la Culture en Afrique de l’Ouest, qui fournit plus de 70 % du cacao mondial.

Selon l’Organisation Internationale du Cacao, le prix à terme du cacao, un contrat fixant une quantité précise de cette matière première, s’élevait à 7 380 dollars la tonne métrique mercredi, contre un record de 11 984 dollars en décembre dernier. Cependant, ce prix reste 121 % supérieur à celui il y a deux ans.

La volatilité demeure importante. Après une flambée en juin liée à des inquiétudes sur la production en Côte d’Ivoire, les prix ont diminué grâce à des prévisions favorables pour le Ghana et l’Amérique latine. En revanche, la fin juin a vu une nouvelle hausse suite aux pluies abondantes en Afrique de l’Ouest, qui pourraient aggraver les maladies menaçant les cultures.

Selon Frans Ryden, directeur financier de Cloetta, « il est difficile de commenter car tout évolue très rapidement, avec des fluctuations importantes ».

Impact sur le prix en magasin et la demande des consommateurs

Aux États-Unis, le prix moyen d’une barre de chocolat est passé de 2,43 dollars en juillet 2021 à 3,45 dollars la semaine dernière, soit une augmentation de 41 %. Ce coût plus élevé commence à peser sur la demande, avec une baisse de 1,2 % des ventes unitaires de chocolat en un an selon Nielsen IQ.

Les tarifs douaniers pourraient également influer sur les prix. En avril dernier, l’ancien président Donald Trump avait menacé d’appliquer une taxe de 21 % sur le cacao en provenance de Côte d’Ivoire, mais cette mesure a été suspendue. La National Confectioners Association demande actuellement à l’administration Biden de protéger la filière du cacao contre cette taxation, car les États-Unis importent pour près de 4,4 milliards de dollars de chocolat, cacao et confiseries chaque année, et leurs membres exportent près de 2 milliards de dollars en produits américains.