Le cacao sous tension à l’Ouest, la croissance à l’Est [Business Africa]

🍫 La culture du cacao en crise : le financement est-il le chaînon manquant ?

L'Afrique de l'Ouest produit près de 70 % du cacao mondial, mais les petits exploitants de pays comme le Nigeria, le Ghana et la Côte d'Ivoire continuent d'être confrontés à des sous-paiements chroniques, à la volatilité des marchés et à un accès limité au financement.

Nous nous sommes entretenus avec Olasunkanmi Owoyemi, directeur général de SGC-SunBeth Global Concepts, qui porte un regard franc sur les points douloureux - et le potentiel - du secteur.

« Le plus grand défi reste l'accès à un crédit abordable », explique Olasunkanmi Owoyemi. "Sans financement, les agriculteurs ne peuvent pas investir dans de meilleurs outils, pratiques ou même dans un stockage adéquat, ce qui a un impact sur la qualité et les revenus.

La durabilité reste également un sujet de préoccupation, le travail des enfants et l'inégalité entre les sexes étant encore très répandus dans les communautés productrices de cacao. Owoyemi a souligné la manière dont SGC s'attaque à ce problème par le biais de programmes d'autonomisation des femmes, d'un soutien à l'éducation et d'un approvisionnement transparent.

📈 L'Afrique de l'Est fait un bond en avant avec une croissance de près de 6 %

Alors que le continent prévoit collectivement une croissance de 4 % en 2025, l'Afrique de l'Est prend de l'avance, affichant un taux de croissance projeté de 5,9 % - l'un des plus élevés au monde.

Quel est le moteur de ce boom ? Un ensemble de facteurs :

Investissements dans les infrastructures et l'énergie

L'essor des secteurs de la technologie, de la fintech et du tourisme

L'amélioration du commerce régional grâce à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA).

Des pays comme l'Éthiopie, le Kenya, le Rwanda et la Tanzanie sont les fers de lance de cette dynamique. Les experts notent que la cohérence des politiques, les partenariats public-privé et la stabilité macroéconomique aident la région à défier les vents contraires mondiaux.

☕ La filière du café en Centrafrique : tenir bon dans l'adversité

En République centrafricaine, le café était autrefois une bouée de sauvetage pour des milliers de familles. Aujourd'hui, l'industrie ne tient plus qu'à un fil, malmenée par l'insécurité, la contrebande transfrontalière et le manque de soutien du gouvernement.

De nombreux producteurs ont été contraints d'abandonner leur exploitation en raison du conflit armé et de la chute des prix. Pourtant, dans des villes comme Boali et Berbérati, quelques producteurs résilients continuent de cultiver, espérant des partenariats internationaux et un retour à la paix.

« Nous cultivons parce que nous croyons que le café peut encore être une voie vers la dignité », a déclaré un agriculteur.

L'aide internationale, les réformes institutionnelles et les investissements dans l'agritech pourraient contribuer à relancer ce secteur oublié, mais le temps presse.