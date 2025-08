Soudan : un tribunal inculpe Hemetti et ses frères de crimes contre l'humanité

Un tribunal antiterroriste soudanais a inculpé, lundi, par contumace Mohamed Hamdan Dagalo, dit Hemetti, chef des Forces de soutien rapide (FSR), ainsi que ses deux frères, Abdel Rahim et Al-Quni Dagalo, et treize autres personnes pour génocide et crimes contre l'humanité.

Ces poursuites font suite à l'assassinat de l’ancien gouverneur du Darfour ouest, Khamis Abdallah Abkar, survenu le 14 juin 2023, peu après son arrestation par les FSR. Des vidéos diffusées après sa mort ont montré la profanation de son corps. Selon le parquet, les charges portent également sur une attaque perpétrée le 15 avril 2023 contre la ville d’El Geneina, attribuée à Hemetti et visant la communauté Masalit.

Cette offensive aurait causé des milliers de morts, provoqué le déplacement de centaines de milliers de personnes vers le Tchad, et abouti au meurtre brutal de l’ancien gouverneur. Les frères de Hemetti sont accusés de complicité dans la planification et l’exécution de l’attaque, selon les autorités judiciaires. D’autres accusés sont poursuivis pour avoir participé à l'assaut et commis des actes de viol, de torture et d'autres exactions. Le tribunal de Port-Soudan doit désormais entendre le dernier témoignage avant de rendre son verdict.

Par ailleurs, un rapport publié par un groupe de défense des droits humains soudanais accuse les Forces de soutien rapide et leurs milices alliées de crimes de guerre et de nettoyage ethnique dans la région des monts Nouba/Sud-Kordofan. Selon le projet Adala, qui a rédigé le rapport, ces crimes auraient été commis entre avril 2023 et janvier 2025, avec recours à la violence sexuelle et à la famine comme armes de guerre.