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Tunisie : 20 ans de prison pour l'ex-ministre de la Justice Noureddine Bhiri

Des partisans du mouvement islamiste tunisien Ennahda, en présence de Noureddine Bhiri (à droite), devant le ministère de la Justice 23 décembre 2022.   -  
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By Laetitia Lago Dregnounou

avec AFP, AP

Tunisie

Noureddine Bhiri, ex-ministre de la Justice et ancien cadre du mouvement Ennahdha, a été condamné mercredi à 20 ans de prison par la Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près le Tribunal de première instance de Tunis.

La justice tunisienne l’a reconnu coupable d’avoir accordé des passeports à accusées de terrorisme du temps où il était en fonction entre 2011 et 2013. L’ancien responsable sécuritaire Fathi Beldi a reçu la même peine. Plusieurs autres accusés dans cette affaire ont, quant à eux, été condamnés à 11 ans de prison. Cette condamnation intervient alors que Noureddine Bhiri avait déjà écopé, en 2024, d’une peine de dix ans de prison pour une publication Facebook que la justice lui attribuait.

Le message appelait les Tunisiens à une « résistance pacifique » face au « coup d’État », en référence à la concentration des pouvoirs décidée par Kaïs Saïed en juillet 2021. Par ailleurs, la juridiction a décidé de retirer du dossier les noms de Hamadi Jebali et d’autres prévenus, à la suite de recours déposés par leurs avocats. Cette décision reste suspendue à l’examen par la Cour de cassation du renvoi de ces accusés devant la chambre spécialisée dans les affaires de terrorisme.

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