Soudan : une crise humanitaire qui s’aggrave

Dans la ville assiégée d’El Fasher au Soudan, le conflit armé conduit à l'aggravation de la crise humanitaire. Selon un récent rapport de l’ONU, les familles déplacées sont confrontées à une grave pénurie de nourriture et de médicaments.

Alors que le conflit entre les factions militaires rivales fait rage, des millions de personnes continuent d'être déplacées, alerte l'ONU.

L'insécurité alimentaire est particulièrement grave dans la région du Kordofan, dans les monts Nouba et au Darfour, où les camps d'El Fasher et de Zamzam sont inaccessibles aux organisations humanitaires.

Pour l'ONU, il s'agit d'une double crise sanitaire et alimentaire

Dans un communiqué publié sur son site internet, l'ONU regrette que malgré ses efforts et ceux de ses partenaires qui continuent de fournir une aide aux familles nouvellement déplacées dans le Darfour du Nord, "près de 60 % des familles déplacées ne disposent toujours pas d'un abri adéquat", a déclaré lundi le porte-parole adjoint du Secrétaire général, Farhan Haq, lors d'un point presse.

Dans le camp d'Abu Shouk, situé dans la capitale de l'État, El Fasher, les familles déplacées sont confrontées à une grave pénurie de nourriture et de médicaments. Des sources locales ont signalé quatre décès liés à la famine la semaine dernière, alors que l'insécurité alimentaire continue de s'aggraver dans tout le pays.

À El Fasher, l'ONU observe que les prix des denrées alimentaires augmentent, atteignant des niveaux alarmants. En mai, le coût moyen du panier alimentaire local à El Fasher était plus de six fois supérieur à la moyenne nationale, la ville enregistrant les prix les plus élevés pour presque tous les produits de première nécessité parmi les localités évaluées.

Le Soudan est plongé dans une guerre civile depuis avril 2023. Les tensions entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide, ont dégénéré en combats dans la capitale Khartoum et se sont étendues à tout le pays, tuant plus de 20 000 personnes, déplaçant près de 13 millions de personnes et provoquant une importante crise humanitaire.