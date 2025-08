Nucléaire : un responsable de l'AIEA attendu en Iran dans 10 jours

L'Iran renoue t-il avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Après des semaines de brouilles diplomatiques. Le pays vient d'accepter la visite de l'un de ses responsables.

"La visite d'un fonctionnaire de l'AIEA à Téhéran aura lieu dans moins de 10 jours", a confirmé Esmail Baghaei, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Le diplomate iranien a également condamné les récentes sanctions américaines à l'encontre du réseau de transport maritime qui aide à acheminer le pétrole iranien vers la Chine.

Le trésor américain a imposé la semaine passée des sanctions à un réseau de plus d'une douzaine de personnes et d'entreprises accusées d'avoir facilité l'envoi de millions de barils de pétrole iranien vers la Chine. Une mesure que dénonce l'Iran : "Il ne fait aucun doute que l'initiative américaine est absolument contraire au droit international et qu'elle perturbe le libre-échange international. Au cours des dernières décennies, nous avons appris à préserver notre pays malgré les pressions et les sanctions injustes et illégales."

La guerre aérienne de 12 jours menée par Israël et les États-Unis ont gravement endommagé les sites nucléaires iraniens et entraîné la mort de près de 1 100 personnes, dont des chefs militaires et des commandants.