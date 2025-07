Maroc : l'huile d'argan face à la menace du changement climatique

L'essor du commerce de l'huile d'argan au Maroc fournit un revenu crucial aux femmes des zones rurales, mais menace la survie des anciennes forêts d'arganiers en raison de la surexploitation, du changement climatique et de l'exploitation par les entreprises.

La demande mondiale d'huile d'argan, souvent qualifiée d'or liquide pour ses vertus cosmétiques et nutritionnelles, a apporté au Maroc à la fois des opportunités économiques et des défis écologiques.

Alors que l'huile fournit un revenu crucial aux femmes des zones rurales, l'essor de l'industrie pousse les forêts d'arganiers du pays au bord du gouffre.

Les arganiers, qui couvraient autrefois une vaste zone de plus de 14 000 kilomètres carrés au Maroc, ont diminué de près de 40 % au cours des dernières décennies.

Ces arbres résistants, capables de survivre à des sécheresses extrêmes et à des températures élevées, soutiennent depuis longtemps les communautés locales en empêchant la désertification et en fournissant de la nourriture, de l'huile et du fourrage pour le bétail.

Cependant, la surexploitation, l'expansion de l'agriculture et le changement climatique font des ravages.

Zoubida Charrouf, chimiste à l'université Mohammed V de Rabat, qui étudie l'arganier, explique : "L'arganeraie est confrontée à de nombreux défis : "La forêt d'arganiers est confrontée à de nombreux défis. Le premier d'entre eux est le changement climatique. La région a connu six années consécutives de sécheresse, ce qui a considérablement réduit la production (Afiache). Le deuxième est le surpâturage. Il y a beaucoup de chèvres et de chameaux dans la forêt d'argan qui se nourrissent des feuilles et des fruits des arganiers. Enfin, il y a le problème de la mauvaise régénération. L'absence de régénération naturelle dure depuis 1991, selon un chercheur. Et même si des efforts ont été faits pour réhabiliter l'arganeraie - avec 200 000 hectares plantés ces dernières années - les résultats restent très limités."

Les terres cultivées en agrumes et en tomates, souvent destinées à l'exportation, ont remplacé de larges pans de l'arganeraie.

Pour les femmes rurales, la production d'huile d'argan reste l'une des rares sources de revenus viables.

Nombre d'entre elles travaillent dans des coopératives, cassant les amandes à la main et les pressant pour en extraire l'huile.

Jamila Idbourrous est directrice de l'Union des coopératives féminines de l'arganeraie UCFA Tissaliwine à Agadir. Elle déclare : "Ce sont les femmes qui représentent le secteur de l'arganier, et c'est en leur nom que la zone vitale des arganiers a été reconnue en 1998. De plus, les savoir-faire traditionnels ont été inscrits sur la liste de l'UNESCO en 2014. Aujourd'hui, nous disons que les femmes dans les coopératives devraient retrouver la place qu'elles occupaient autrefois, car malgré l'augmentation du nombre de coopératives, nous observons un déclin sur le plan économique".

La tradition et l'expertise transmises de génération en génération ont permis de préserver la forêt d'arganiers afin qu'elle reste une ressource pour l'avenir. La communauté a géré collectivement la forêt, en décidant comment la diviser et quand la récolter grâce à un processus connu sous le nom d'Agdal.

"L'Agdal est une pratique traditionnelle utilisée dans la forêt d'arganiers et transmise par nos ancêtres", explique Idbourrous. "Elle assure le repos biologique de l'arganeraie pendant sa période de fermeture. Une annonce publique est faite pour signaler la fermeture de la forêt. Pendant cette période, la production s'arrête pour préserver la biodiversité et donner un repos biologique à la forêt afin qu'elle puisse se régénérer jusqu'au début de la période de récolte. Cette période est déterminée par les conditions climatiques de chaque année et les effets du changement climatique, ce qui explique que la date de début de la récolte des fruits de l'arganier varie".

Malgré la forte intensité de main-d'œuvre nécessaire à l'obtention de l'huile, la production d'un seul kilogramme prend deux jours et les travailleurs ne gagnent que 3 dollars américains par kilo.

Alors que des marques internationales comme L'Oréal, Unilever et Estée Lauder vendent des produits cosmétiques à base d'argan à des prix élevés, les femmes qui sont à l'origine de ces produits ne perçoivent qu'une faible partie de ces bénéfices.

Des travailleuses comme Fatma Mnir, de la coopérative Ajddigue, affirment que l'argan représente la seule source viable pour subvenir aux besoins de leurs familles. "Nous avons grandi avec l'argan et l'avons hérité de nos grands-parents. Depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui, c'est notre seule source de revenus", explique-t-elle.

Les intermédiaires dominent la chaîne d'approvisionnement en argan, achetant l'huile à bas prix aux coopératives et la revendant à des prix très élevés.

Une entreprise, Olvea, contrôle environ 70 % des exportations, ce qui laisse aux petits producteurs un pouvoir de négociation limité.

Les travailleurs disent qu'ils ne gagnent pas grand-chose alors qu'ils voient les profits partir ailleurs.

Les coopératives affirment que la pression provient en grande partie de la hausse des prix. Une bouteille d'un litre se vend à 600 dirhams marocains (60 USD), contre 25 dirhams (2,50 USD) il y a trente ans.

Les fabricants de cosmétiques considèrent l'argan comme l'huile végétale la plus chère du marché.

La pandémie de coronavirus a bouleversé la demande mondiale et les prix, et de nombreuses coopératives ont fermé leurs portes.

Les dirigeants des coopératives affirment que de nouveaux concurrents ont inondé le marché, tandis que la sécheresse a réduit la quantité d'huile que l'on peut extraire de chaque fruit.

Les coopératives ont été créées pour fournir aux femmes un salaire de base et partager les bénéfices chaque mois. Mais la présidente de l'Union des coopératives féminines d'arganiers, Jamila Id Bourrous, affirme que peu d'entre elles gagnent plus que le salaire mensuel minimum au Maroc.

Le gouvernement marocain a lancé des initiatives de reboisement, en plantant de nouveaux arganiers à côté de cultures telles que les câpres, afin d'améliorer la fertilité des sols et la rétention de l'eau. Cependant, les progrès sont lents et les arbres nouvellement plantés n'ont pas encore donné de récoltes significatives.

Hafida El Hantati, présidente de la coopérative Ajddigue pour l'huile d'argan, explique que les producteurs subissent une pression supplémentaire.

Elle déclare : "La période de collecte des fruits de l'arganier au mois d'août n'est plus respectée, car la récolte se fait maintenant avant le moment opportun. Cela peut avoir un impact sur la qualité de l'huile et affecte également l'arganier lui-même. L'arbre produit la noix tout en portant des fleurs d'argan pour l'année suivante. Cependant, lorsque les hommes interviennent et récoltent les fruits en frappant l'arbre, cela nuit aux fleurs d'argan qui sont censées donner les noix de l'année suivante, car elles tombent également au sol".

Des installations de stockage ont été mises en place pour aider les coopératives à conserver leur huile et à obtenir de meilleurs prix, mais nombre d'entre elles restent sous-utilisées.

Un système révisé, attendu pour 2026, vise à rendre ces ressources plus accessibles.

Alors que les jeunes générations s'installent dans les villes à la recherche de meilleures opportunités, les connaissances traditionnelles en matière de récolte de l'arganier risquent de s'estomper.

Les forêts, autrefois denses et florissantes, luttent désormais contre les pressions combinées du changement climatique et de la demande commerciale.

Sans solutions durables, le Maroc pourrait perdre non seulement une barrière écologique vitale contre la désertification, mais aussi un patrimoine culturel séculaire lié à l'arganier.

C'est précisément ce patrimoine que des femmes comme Yasmine Tiboukka, membre de la coopérative Marjana pour l'huile d'argan, veulent préserver.

Elle déclare : "En tant que jeune femme travaillant dans le secteur de l'huile d'argan, l'une des raisons pour lesquelles j'aime ce domaine est qu'il s'agit d'un patrimoine culturel. Je veux contribuer à le préserver de l'extinction et encourager d'autres jeunes à développer le même intérêt".

Pour l'instant, les femmes qui dépendent de l'huile poursuivent leur travail, en espérant que les forêts et leurs moyens de subsistance puissent perdurer.