CAN féminine 2024 : le tableau des quarts de finale

À l’issue de la phase de groupes, les huit meilleures sélections féminines du continent africain ont validé leur billet pour les quarts de finale de la CAN 2024 organisée au Maroc. Le tableau des confrontations laisse entrevoir des oppositions de haut niveau.

Nigeria – Zambie : un duel au sommet

Première du groupe B, l’équipe nigériane s’est illustrée par sa solidité défensive, ne concédant aucun but en trois rencontres. Les Super Falcons ont dominé la Tunisie (3-0), remporté une victoire étriquée contre le Botswana (1-0) et tenu en échec l’Algérie (0-0).

La Zambie, deuxième du groupe A, s’est elle aussi montrée invaincue. Après un match nul face au pays hôte (2-2), les Copper Queens ont enchaîné deux succès contre le Sénégal (3-2) et la RDC (1-0).

Horaire du match : vendredi 18 juillet à 18h

Maroc – Mali : entre ambition et incertitude

Le Maroc, finaliste malheureux de l’édition 2023, poursuit sa quête de rédemption. En tête du groupe A, les Lionnes de l’Atlas ont partagé les points avec la Zambie (2-2), dominé la RDC dans un match spectaculaire (4-2) et assuré une victoire importante face au Sénégal (1-0).

Le Mali, troisième du groupe C, a entamé la compétition par une courte victoire sur la Tanzanie (1-0), avant de concéder un nul contre le Ghana (1-1) puis une lourde défaite contre l’Afrique du Sud (0-4). Les Maliennes devront se ressaisir pour espérer créer la surprise face aux hôtes du tournoi.

Horaire du match : vendredi 18 juillet à 21h

Algérie – Ghana : première historique pour les Vertes

Pour la première fois de son histoire, l’Algérie accède aux phases éliminatoires de la CAN féminine. Deuxième du groupe B, la sélection s’est appuyée sur une défense rigoureuse, ne concédant aucun but, à l’image des Nigérianes. Après une victoire face au Botswana (1-0), les Vertes ont partagé les points avec la Tunisie (0-0) et le Nigeria (0-0).

Le Ghana, deuxième du groupe C, s’est relancé après un revers d’entrée contre l’Afrique du Sud (0-2), en obtenant un nul contre le Mali (1-1) et une victoire convaincante face à la Tanzanie (4-1).

Horaire du match : samedi 19 juillet à 18h

Afrique du Sud – Sénégal : les championnes en titre à l’épreuve

Tenante du titre, l’Afrique du Sud a confirmé son statut en terminant en tête du groupe C, grâce notamment à une large victoire contre le Mali (4-0). Les Banyana Banyana avaient auparavant battu le Ghana (2-0) et obtenu un nul face à la Tanzanie (1-1).

Le Sénégal accède aux quarts en tant que meilleure troisième. Après une démonstration contre la RDC (4-0), les Lionnes ont enregistré deux défaites face à la Zambie (3-2) et au Maroc (1-0).

Horaire du match : samedi 19 juillet à 21h