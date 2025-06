Maroc : le Royaume-Uni se retire d'un projet d'énergie renouvelable

Le Royaume-Uni s'est retiré d'un projet visant à transmettre l'énergie générée par les vents et le soleil d'Afrique du Nord via des câbles sous-marins et se tourne vers d'autres projets considérés comme moins risqués, ont déclaré jeudi des responsables britanniques du secteur de l'énergie.

Le département de la sécurité énergétique du pays a déclaré dans un communiqué qu'il ne soutiendrait plus le projet de 33 milliards de dollars en raison d'un "niveau élevé de risque inhérent, lié à la fois à la livraison et à la sécurité".

Le projet d'énergie Maroc-Royaume-Uni a été annoncé par la société britannique Xlinks en 2021 dans le cadre d'un effort visant à créer un réseau énergétique mondial et à acheminer l'énergie des endroits où elle est peu coûteuse à produire vers les marchés à forte demande. Xlinks a déclaré que le projet fournirait l'équivalent de 8 % des besoins actuels en électricité de la Grande-Bretagne, soit environ sept millions de foyers.

"Il existe des options alternatives plus solides sur lesquelles nous devrions concentrer notre attention", a déclaré le ministre britannique Michael Schanks dans un communiqué, soulignant le risque inhérent pour les contribuables et les consommateurs.

Le Royaume-Uni dépend fortement du gaz naturel pour ses besoins énergétiques et vise à produire toute son énergie à partir de sources renouvelables d'ici à 2030. Il a fermé sa dernière centrale au charbon l'année dernière et a offert un financement partiel à une série de projets éoliens, solaires et de stockage d'énergie pour l'aider à atteindre son objectif.

Ces projets d'infrastructure à grande échelle s'appuient généralement sur une aide gouvernementale ou sur des prix fixes par mégawattheure. Xlinks a conclu un accord de prix fixe et a déjà reçu des prêts d'investisseurs tels que la société française Total Energies et la banque de développement Africa Finance Corporation.

Dave Lewis, président du conseil d'administration de Xlinks, a déclaré dans un communiqué que l'entreprise poursuivrait son projet malgré la décision du gouvernement.

"Nous sommes extrêmement surpris et amèrement déçus", a-t-il déclaré, soulignant que l'entreprise pensait que son projet offrirait de l'électricité à des tarifs moins élevés et plus rapidement que d'autres propositions, y compris l'expansion de l'énergie nucléaire.

Xlinks fait partie d'une série de projets qui reflètent la façon dont les pays européens se tournent vers l'Afrique du Nord pour trouver de l'énergie propre, en vérifiant s'il est moins coûteux de produire de l'énergie renouvelable dans des conditions idéales, loin de chez soi, puis de l'expédier, ou de la produire dans le pays même.

Le projet prévoit la transmission d'électricité par près de 4 000 km de câbles sous-marins protégés par du plastique et de l'acier, avec une perte de transmission minimale. S'il est mené à bien, il s'agira de la plus grande interconnexion de ce type, bien que des réseaux de câbles sous-marins plus petits relient déjà le Royaume-Uni aux pays européens voisins.

Outre Xlinks, des projets de transmission en Tunisie et en Égypte visent à relier des parcs solaires et éoliens à l'Italie et à la Grèce.