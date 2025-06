Soudan : l'ONU déplore l'escalade des violences

Les Nations unies alertent sur la situation au Soudan. Selon l’ONU, l’aide humanitaire dans le pays est militarisée. Les paramilitaires ayant multiplié les opérations de pillages de convois et le blocage complet de l’aide.

Des actions qui favorisent la famine, en particulier au Darfour. En juin dernier, un convoi de l’ONU, en route vers El Fasher, a été bombardé à Al Koma, tuant cinq membres du personnel.

"Chaque partie rejette la responsabilité sur l'autre, mais le résultat est le même : l'aide est ralentie et les civils sont affamés. Il s'agit d'actes intentionnels. Le ciblage de la nourriture, des médicaments, des survivants et des travailleurs humanitaires constitue une violation du droit international”, explique Mona Rishmawi, experte et membre de la Mission internationale indépendante d'établissement des faits.

Dans un récent rapport, l’institution internationale dénonce également l’utilisation d’armes explosives dans des zones densément peuplées. Les enquêteurs de l'ONU déplorent l'intensification de la guerre civile qui a des conséquences “dévastatrices” pour les civils pris dans le conflit.

"Il existe un lien direct entre la circulation des armes au Soudan, les hostilités armées et la violence qui en résulte, ce qui constitue des violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme”, indique Mohamed Chande Othman, président de la Mission internationale indépendante d'établissement des faits.

Les Nations Unies exhortent les parties à déposer leurs armes pour mettre fin aux hostilités et à l’afflux d’armes. Une issue contestée par les autorités en place.

12 millions de personnes ont été contraintes de fuir depuis le début du conflit en avril 2023.