ONU : le Tchad menacé par le conflit au Soudan, l'Afrique centrale en crise

La situation humanitaire au Soudan prend une ampleur considérable avec des cas de famine signalés dans au moins cinq régions du pays.

Près deux tiers de la population a besoin d’une aide d’urgence selon le dernier bilan des Nations Unies, des chiffres qui poussent de nombreux Soudanais à fuir vers le Tchad voisin.

Le Tchad tente de fournir une aide humanitaire d'urgence supplémentaire et des programmes de stabilisation pour répondre aux besoins des différentes localités.

"L'inaction de la communauté internationale fait peser des risques d'aggravation de la situation humanitaire et la persistance du conflit au Soudan continue de faire que de plus en plus de réfugiés se dirigent vers le Tchad et relèvent du système des Nations Unies", a déclaré Abdou Abarry, Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Afrique centrale et Chef du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale.

Le représentant spécial des Nations unies pour l'Afrique centrale a également déclaré au Conseil de sécurité des Nations Unies que la crise diplomatique et sécuritaire entre la RDC et la République du Rwanda pourrait déboucher sur une crise régionale.

"La crise diplomatique et sécuritaire entre la RDC et la République du Rwanda constitue une menace sécuritaire majeure pour la région et peut déboucher sur une crise régionale. Mais en plus de la crise sécuritaire, l'Afrique centrale est également confrontée à une crise humanitaire complexe, qui continue de s'aggraver, avec quelque 13 millions de personnes qui ont été déplacées de force, l'Afrique centrale est l'une des régions du monde les plus touchées par les crises humanitaires", a ajouté Gilberto da Piedade Veríssimo, président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC).

Les États-Unis ont déclaré que des partenariats plus solides conduiraient à une paix et une stabilité accrue en Afrique centrale, tandis que la Russie a déclaré que les réformes dans le domaine financier permettraient de réorienter les fonds vers le développement de leurs économies et de leurs systèmes sociaux.