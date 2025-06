Soudan : Khartoum s’apprête à rouvrir ses universités détruites

Plus d’un an après le début de la guerre civile qui a ravagé le pays, les autorités soudanaises annoncent une étape symbolique dans leur stratégie de reconstruction : la réouverture des universités dans la capitale, Khartoum.

Le Premier ministre, Dr Kamil El-Tayib Idris, a ordonné au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de lancer un vaste plan d’évaluation et de réhabilitation des établissements d’enseignement supérieur. Les infrastructures, fortement endommagées par les combats entre l’armée régulière et les Forces de soutien rapide (RSF), doivent faire l’objet de réparations urgentes.

Depuis avril 2023, les combats ont plongé le pays dans l’une des pires crises humanitaires au monde. À Khartoum, les campus sont déserts, les amphithéâtres éventrés, les laboratoires pillés. Dans ce contexte, relancer l’enseignement supérieur apparaît comme un pari risqué mais crucial pour la stabilité du pays.

Parallèlement, les autorités ont demandé au Centre national des programmes et de la recherche éducative de réviser les contenus pédagogiques. Objectif : promouvoir l’unité nationale et bannir les discours de haine. Ces nouveaux modules devront être intégrés dès la reprise des cours, du primaire à l’université.

Le ministère des Affaires religieuses est également sollicité. Les prédicateurs et les imams seront chargés de relayer ces messages dans les mosquées afin d’enraciner cette dynamique de cohésion au sein des communautés.

Aucune date précise de reprise n’a été fixée, mais pour le gouvernement, cette relance de l’éducation supérieure s’inscrit dans un processus global de redressement du pays.

Conflit persistant dans l’ouest

Sur le terrain militaire, la situation reste instable. En mars 2025, l’armée a repris le contrôle de la capitale Khartoum, de l’aéroport international et d’une partie des zones stratégiques. Les RSF, en recul dans la capitale, conservent cependant des bastions dans l’ouest du pays, notamment près des frontières avec la Libye et le Tchad.

Le bilan humain reste dramatique : plus de 24 000 morts, 13 millions de déplacés internes et une insécurité alimentaire croissante. Plusieurs régions du sud du pays sont aujourd’hui menacées de famine, selon le Programme alimentaire mondial (PAM), tandis que les services de santé font face à une résurgence du choléra, notamment dans les camps de réfugiés au Tchad.