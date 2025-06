ONU : Guterres met en garde contre la montée des conflits armés

Le Secrétaire général des Nations Unies a mis en garde contre le nombre élevé de conflits armés dans le monde.

António Guterres a appelé les États membres à rester engagés dans leur responsabilité de protection contre la violence. C'était mercredi lors de la 80e séance plénière de l'Assemblée générale de l'ONU.

"Nous assistons au nombre le plus élevé de conflits armés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale", a déclaré António Guterres lors d'un discours prononcé devant l'Assemblée générale à l'occasion du 20e anniversaire de la Responsabilité de protéger de l'ONU.

La responsabilité de protéger, ou R2P, a été adoptée par les Nations unies en 2005. Exposé dans le document final du sommet mondial, ce principe appelle les États membres à protéger leur population contre les génocides, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l'humanité.

"Vingt ans plus tard, la responsabilité de protéger reste une nécessité urgente, un impératif moral et une promesse non tenue", a déclaré M. Guterres.

"Tenons cette promesse. Approfondissons notre engagement. Renforçons notre coopération. Et faisons de la prévention des atrocités et de la protection des populations une pratique permanente et universelle".