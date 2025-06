Soudan : 5 morts lors de l’attaque d'un convoi de l’ONU au Darfour

Les Nations Unies ont annoncé que cinq personnes ont été tuées et de nombreux autres blessés, lors de l'attaque d'un convoi humanitaire dans la région du Darfour, au Soudan.

L'attaque contre le convoi de 15 camions s'est produite lundi soir près de la ville d'El Koma, alors qu'il tentait d'atteindre El Fasher, unique ville du Darfour, encore aux mains de l’armée.

Stephane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a déclaré : "Ce convoi conjoint PAM-UNICEF était composé de 15 camions et avait parcouru plus de 1800 kilomètres depuis Port-Soudan. Ils transportaient des produits nutritionnels et de la nourriture. Les agences étaient en train de négocier l'accès pour achever le voyage vers El Fasher lorsqu'il a été attaqué. L'itinéraire que le convoi allait emprunter avait été communiqué à l'avance aux parties sur le terrain, qui avaient été informées de l'emplacement des camions. Plusieurs de nos camions ont été brûlés lors de l'attaque et des fournitures humanitaires essentielles ont été endommagées. Il est catastrophique que ces fournitures ne soient pas parvenues aux civils dans le besoin. C'était le premier convoi humanitaire des Nations Unies qui devait arriver à El Fasher depuis plus d'un an".

Bien qu’aucun responsable n’ait été désigné, les parties belligérantes du Soudan se renvoient mutuellement la balle.

Selon Eva Hinds, une porte-parole de l'Unicef : « Les camions étaient clairement siglés. Toute attaque sur un convoi humanitaire est inacceptable », a-t-elle réagi.

Le Programme alimentaire mondial et l'UNICEF ont demandé une enquête urgente sur cette attaque.

Ce pays plongé dans la guerre depuis plus de deux ans a dorénavant un nouveau Premier ministre : Kamil Idris, qui s’est engagé à restaurer la paix.