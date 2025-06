Sierra Leone : Maada Bio désigné nouveau président de la CEDEAO

Le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, a été choisi dimanche pour être le prochain président du bloc économique ouest-africain, la CEDEAO.

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, connue sous le nom de CEDEAO, a été fondée en 1975 et est confrontée à des défis liés à la montée de la violence, au départ de certains membres et à des perturbations économiques.

Dans un communiqué publié à la suite de l'annonce de dimanche, M. Bio a promis de donner la priorité à la démocratie, à la coopération en matière de sécurité, à l'intégration économique et à la crédibilité institutionnelle.

"Nous sommes toujours confrontés à l'insécurité au Sahel et dans les États côtiers, le terrorisme, l'instabilité politique, les flux d'armes illicites et la criminalité transnationale organisée continuent de mettre à l'épreuve la résilience de nos nations et l'efficacité de nos institutions", a-t-il déclaré.

M. Bio exerce actuellement son deuxième mandat de président après une élection contestée il y a deux ans dans ce pays côtier d'Afrique de l'Ouest.

Il était président lorsque la CEDEAO a imposé des sanctions sévères au Niger à la suite d'un coup d'État il y a deux ans. Le Niger a cité ces sanctions comme l'une des raisons pour lesquelles il a quitté l'Union. La Sierra Leone a été l'un des pays qui ont soutenu une intervention militaire dans le pays en 2023.

Dans son pays, la Bio est confrontée à une crise permanente des drogues synthétiques et à une économie stagnante.

La nouvelle position de M. Bio intervient alors que la région est confrontée à la crise la plus grave qu'elle ait connue depuis des décennies, les forces djihadistes contrôlant de vastes étendues du Sahel, une région semi-aride située au sud du Sahara.

Ces dernières années, la CEDEAO a dû faire face au départ du Mali, du Burkina Faso et du Niger, qui ont tous été confrontés à des coups d'État militaires. Ces trois juntes ont quitté le bloc et créé leur propre partenariat de sécurité, l'Alliance des États du Sahel. Elles ont coupé les liens avec les alliés occidentaux traditionnels, évinçant les forces militaires françaises et américaines, et ont cherché à établir de nouveaux liens de sécurité avec la Russie.

Ces trois pays ont été les plus durement touchés par la violence djihadiste ces dernières années.