Sierra-Leone : l'initiative "Football For Reform" redonne la liberté à des femmes

Sento, mère de deux enfants, purgeait une peine d'un an de prison jusqu'à il y a quelques jours. En cette Journée internationale des femmes, son séjour derrière les barreaux a pris fin.

Elle fait partie des quatre détenus auxquels les services pénitentiaires de Sierra Leone ont accordé la liberté.

« J'ai été arrêtée pour vagabondage. Ils ont dit qu'ils ne voulaient personne autour de la structure de fortune, car les criminels et les toxicomanes ont l'habitude de traîner dans ces endroits. Comme je n'avais personne pour m'aider, ils m'ont emmenée en cellule. Mon mari a également essayé d'obtenir ma libération, mais il n'a trouvé personne pour l'aider », a déclaré Sento à Africanews.

Les femmes ont été libérées à la suite d'une intervention de l'initiative Football for Reform, un programme d'autonomisation des femmes qui utilise le football comme outil de changement social et de réinsertion.

« Au cours des cinq dernières années, j'ai entretenu des relations avec le centre correctionnel pour femmes de Freetown. Et au cours de ces cinq années, nous avons pu obtenir la libération d'une centaine de détenues. Elles ont également pu suivre des formations professionnelles pendant leur séjour au centre ; nous leur avons fourni cela, et nous espérons qu'elles pourront trouver un emploi rémunérateur », a déclaré Isha Johansen, fondatrice de Football for Reform.

Johansen a ajouté que beaucoup de ces femmes se retrouvent en prison simplement parce qu'elles se trouvaient au mauvais endroit au mauvais moment.

Pour les détenus libérés vendredi, le chemin qui les attend ne sera pas sans difficultés. Les partisans de cette initiative affirment qu'il s'agit d'une question de compassion, de réinsertion et de chance de réintégrer la société.

Selon les autorités du Service correctionnel de Sierra Leone, plus de 200 femmes sont actuellement détenues dans des établissements pénitentiaires pour femmes à travers le pays, purgeant diverses peines et amendes.

« Ils sont ici pour que nous les réhabilitons, mais la plupart du temps, nous ne disposons pas des outils nécessaires pour le faire : des articles tels que des perles, des machines à coudre, des machines de plomberie, des machines à bois. Car si vous avez des compétences en menuiserie, vous pouvez retourner en ville et créer votre propre atelier », a déclaré Susan Baby Koker, directrice générale adjointe du Service correctionnel de Sierra Leone.

L'initiative Football for Reform milite actuellement pour une meilleure représentation juridique des femmes détenues en Sierra Leone.