Ghana : début des célébrations du 50e anniversaire de la CEDEAO

Le Ghana accueille les activités de lancement du 50e anniversaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).Les festivités débutent mardi 22 avril à Accra.

Le Président du Ghana, S.E. John Dramani MAHAMA, donnera le coup d'envoi des activités prévues dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de la CEDEAO.

L'événement d'Accra sera marqué par une série de performances hautes en couleur, notamment la présentation du logo et du thème du Jubilé d'or de la CEDEAO, ainsi que par des prestations artistiques et culturelles retraçant l'histoire de la CEDEAO, depuis sa création à Lagos par les Pères fondateurs, en passant par ses différentes réformes, jusqu'aux succès et réalisations majeures dans les États membres.

Critiquée et fragilisée, l’organisation est aujourd’hui à la croisée des chemins. La CEDEAO a pourtant démontré, par le passé, qu’elle savait s’adapter. En 1990, face au conflit au Libéria, elle met sur pied l’Ecomog, une force d’intervention. Neuf ans plus tard, elle s’ouvre aux enjeux sécuritaires en adoptant un protocole relatif aux questions de paix et de sécurité, avant d'adopter en 2001 un autre protocole consacré cette fois-ci à la démocratie et à la bonne gouvernance.

Créée le 28 mai 1975 à Lagos, au Nigéria, la CEDEAO demeure la communauté économique africaine régionale la mieux organisée et compte à son actif de nombreuses réalisations et programmes facilitant l'intégration régionale et le développement des populations de ses États membres.