Rapport mondial sur le bonheur : le Malawi et la Sierra Leone au bas du classement

Une utilisation intensive des réseaux sociaux contribue à une forte baisse du bien-être chez les jeunes, avec des effets particulièrement inquiétants chez les adolescentes des pays anglophones et d'Europe occidentale, selon le Rapport mondial sur le bonheur 2026 publié jeudi.

Ce rapport annuel, publié par le Centre de recherche sur le bien-être de l'université d'Oxford, révèle également que la Finlande est le pays le plus heureux au monde pour la neuvième année consécutive, d'autres pays nordiques tels que l'Islande, le Danemark, la Suède et la Norvège figurant parmi les 10 premiers pays du classement.

Il a souligné que l'évaluation de la vie chez les moins de 25 ans aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande a considérablement baissé au cours de la dernière décennie, et a suggéré que les longues heures passées à parcourir les réseaux sociaux constituent un facteur clé de cette tendance.

Le Costa Rica bondit à la 4e place ; les pays nordiques restent en tête

Le Costa Rica fait son entrée dans le top 5 du classement, se hissant cette année à la quatrième place après avoir grimpé les échelons depuis la 23e place qu’il occupait en 2023.

Le rapport attribue cette progression à l’amélioration du bien-être grâce aux liens familiaux et autres relations sociales.

« Nous pensons que cela tient à la qualité de leur vie sociale et à la stabilité dont ils jouissent actuellement », a déclaré Jan-Emmanuel De Neve, professeur d'économie à Oxford qui dirige le Wellbeing Research Centre et co-édite le Rapport mondial sur le bonheur.

« L'Amérique latine, de manière plus générale, se caractérise par des liens familiaux solides, des liens sociaux forts et un niveau élevé de capital social, comme le dirait un sociologue, bien plus que dans d'autres régions », a-t-il ajouté.

Selon le rapport, le classement constant de la Finlande et des autres pays d’Europe du Nord en tête du classement s’explique par une combinaison de richesse, de répartition équitable de celle-ci, d’un État-providence qui protège les citoyens contre les risques de récession et d’une espérance de vie en bonne santé.

Comme les années précédentes, les nations situées dans ou à proximité de zones de conflits majeurs restent en bas du classement. L’Afghanistan est à nouveau classé comme le pays le plus malheureux, suivi de la Sierra Leone et du Malawi en Afrique.

Le classement des pays repose sur les réponses données par environ 100 000 personnes dans 140 pays et territoires, à qui l’on a demandé d’évaluer leur propre vie. L’étude a été réalisée en partenariat avec la société d’analyse Gallup et le Réseau des solutions pour le développement durable des Nations unies.

Dans la plupart des pays, environ 1 000 personnes sont contactées par téléphone ou en face à face chaque année.

Les adolescentes sont particulièrement vulnérables

Les personnes interrogées ont été invitées à évaluer leur vie sur une échelle de 0 à 10. Chez les moins de 25 ans des pays anglophones et d'Europe occidentale, ce score a baissé de près d'un point au cours de la dernière décennie.

Le rapport indique que la corrélation négative entre le bien-être et l'utilisation intensive des réseaux sociaux est particulièrement préoccupante chez les adolescentes. Par exemple, il indique que les jeunes filles de 15 ans qui utilisent les réseaux sociaux pendant cinq heures ou plus ont signalé une baisse de leur satisfaction dans la vie, par rapport à celles qui les utilisent moins.

Les jeunes qui utilisent les réseaux sociaux moins d’une heure par jour affichent les niveaux de bien-être les plus élevés, selon les chercheurs, supérieurs à ceux qui n’utilisent pas du tout les réseaux sociaux. Mais les adolescents passent en moyenne environ 2,5 heures par jour sur les réseaux sociaux.

« Il est clair que nous devons nous efforcer autant que possible de redonner une dimension “sociale” aux réseaux sociaux », a déclaré M. De Neve.

Les flux algorithmiques et les influenceurs considérés comme responsables

Les chercheurs ont noté que dans certaines régions du monde, telles que le Moyen-Orient et l’Amérique du Sud, les liens entre l’utilisation des réseaux sociaux et le bien-être sont plus positifs — et que le bien-être des jeunes n’a pas baissé malgré une utilisation intensive des réseaux sociaux.

Le rapport indique que cela s’explique par de nombreux facteurs qui varient d’un continent à l’autre, mais conclut que l’utilisation intensive des réseaux sociaux dans certains pays est un facteur important contribuant au déclin du bien-être des jeunes.

Il précise que les plateformes les plus problématiques sont celles qui utilisent des flux algorithmiques, mettent en avant des influenceurs et où le contenu principal est visuel, car elles encouragent les comparaisons sociales. Ceux qui utilisent des plateformes facilitant principalement la communication s’en sortent mieux.

Le classement de 2026 marque la deuxième année consécutive où aucun pays anglophone ne figure dans le top 10. Les États-Unis occupent la 23e place, le Canada la 25e et la Grande-Bretagne la 29e.

Ce rapport, qui met l'accent sur les réseaux sociaux, intervient à un moment où de plus en plus de pays ont interdit ou envisagent d'interdire l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs.