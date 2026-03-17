Tensions frontalières : la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone prônent le dialogue

La Guinée, le Liberia et la Sierra Leone se sont engagés à résoudre leurs différends frontaliers par le “dialogue” et de “manière diplomatique,” selon un communiqué lu à la télévision nationale guinéenne lundi soir.

Le chef d'État guinéen Mamadi Doumbouya a reçu lundi à Conakry son homologue libérien Joseph Boakai et le président sierra-léonais Julius Maada Bio lors d'une rencontre à huis clos.

Les trois États ouest-africains font partie de l’Union du fleuve Mano aux côtés de la Côte d’Ivoire, qui a assisté au sommet en tant que “pays témoin,” selon les autorités guinéennes.

Cette rencontre est intervenue après le déploiement par la Guinée de troupes à sa frontière avec le Liberia dimanche, point culminant de plusieurs semaines de frictions autour de la zone commune aux trois pays.

Ces tensions ont provoqué des affrontements entre des civils libériens et des soldats guinéens, selon un communiqué du ministère libérien des Affaires étrangères publié lundi.

À l’issue de la rencontre entre leurs leaders respectifs, la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone se sont engagés “en faveur de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement au sein de l’Union du Fleuve Mano. À cet effet, elles ont appelé au retour du statu quo de coexistence pacifique entre les communautés frontalières,” selon le communiqué commun.

Les trois pays ont également annoncé la création de commissions conjointes techniques pour “examiner les questions de délimitation et de gestion des frontières.”